陸振球：量寬加「慢球化」 全球亂局之源

事實上，自6月開始香港因政府提出修訂《引渡條例》而引發的連串示威及亂局，筆者早已指出會影響政府推行包括明日大嶼等增加土地供應的政策，而這其實有利港鐵這家可說是香港最重要的土地供應商之一，其他供應愈少，港鐵日後推出港鐵沿線項目能夠分得的賣樓收益便會愈多，因此港鐵股價便在6月起愈升愈有，今次港鐵因沙中線發出盈警，若股價往後大跌，反可視為趁低吸納的好機會。

公用地產兼備 港鐵長線看好

筆者前日應海外潮人企業家協會邀請以「How to invest in Slowbalisation」（如何在「慢球化」環境下投資）為題作內部演講，引述了國家統計局周一公布的6月份及上半年主要經濟數據，上半年中國經濟增長（GDP）為6.3%，其中第二季GDP增長率僅6.2%，較首季的6.4%回落0.2個百分點，並且是自1992年有紀錄以來的最低季度經濟增速。

筆者指出，所謂Slowbalisation乃是指全球的貿易和資金流向，自2007年起出現停滯，甚至明顯減速，同時令各國經濟增長放緩，各國自顧不暇而抗拒Globalisation（全球化），配合這個新趨勢，投資要有所改變和作出相應的適應。

出現Slowbalisation，和2007年出現金融海嘯和之後美國發起QE（貨幣量化寬鬆）有相當關係，前者令經濟放慢，後者卻令全球資金氾濫，卻未能真的刺激起實體經濟，資金反而流進了資產巿場，以至股市樓市出現大牛巿，打工仔分享不到經濟成果，擁有資產者在低息環境下卻富者愈富，歐美傳統財富多集中在金融資產上，而中國和香港人卻天性喜歡「磚頭」，於是乎美國股巿遠遠跑贏中港股巿，而中港的地產物業卻升完又升，並造成貧富懸殊愈來愈嚴重的景况，令到民粹主義抬頭，美國便也選出說要America First（美國優先）的特朗普做總統，而香港也出現本土，甚至港獨思潮，近日香港政治紛爭引來尤其青少年的不滿，與此關係也極密切！

時機不對又想上車心態矛盾

花旗銀行自2010年起委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式進行置業意向季度調查，今年6月訪問超過500名香港市民，調查結果顯示，有71%受訪者認為現時屬於差或極差的置業時機，在年齡組別21至29歲的年輕受訪者當中，亦有超過七成人認為現非置業好時機。而認為現時屬於好或極好置業時機的受訪者比例，由2019年第一季的4%下降至2019年第二季的2%。

至於對未來本港樓價的看法，有28%受訪者認為樓價會在未來12個月下跌，而認為樓價在未來12個月上升的受訪者比例則有36%。有趣的是，雖然逾七成受訪者認為現在非買樓好時機，但沒有影響受訪者對置業的興趣，在2019年第二季，有25%的受訪者表示現時對置業非常感興趣或頗感興趣，比例仍屬近年高位。在年齡組別21至29歲的年輕受訪者當中，亦有接近四分之一受訪者表示現時對置業非常感興趣或頗感興趣。一個人對買樓有興趣而同時又認為現在並非入巿好時機，這是否有點矛盾？最後會否在認為時機不對又終於入了巿呢？

經濟放緩 內地發展商趨審慎

摩根大通的一份研究報告指出，香港樓價和租金持續高企，令巿民在供樓或租樓後尚餘的可支配收入比例不斷下降，有朋友說，香港樓價和租金愈升，消費愈疲弱，而內地也有可能出現相似情况，內地近年樓價和租金也繼續攀升，但家具銷售近兩年卻明顯減少（見圖2），這是否意味人們買了樓後卻沒有餘錢買家具？還是大量已成交物業其實空置着，並沒有人搬進去？另外，內地發展商買地溢價收窄（見圖3），似乎發展商在貿易戰和經濟放緩下，對巿後也變得較審慎。

[陸振球 樓市解碼]