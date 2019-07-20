微軟上季利潤增49％勝預期

【明報專訊】受雲端業務和企業軟件業務增長推動，全球市值最高的上市公司微軟，截至6月底的第四財季收入按年增長12%至337億美元。微軟增長最快的智能雲（Intelligent cloud）業務，當中包括伺服器產品及Azure雲計算平台，其上季收入按年增19%至114億美元，目前佔微軟總收入接近三分之一，首次超越包括Windows、Surface、Xbox在內的個人電腦業務帶來的收入（約113億美元）。微軟上季利潤按年大幅增長49％至132億美元，但這很大程度由於部分房產由外國子公司轉移到美國和愛爾蘭的一次稅收優惠影響。無論收入和盈利，微軟季績都勝於預期。微軟股價早段升1.7%創新高。
商業雲業務全球最大
微軟未分開公布Azure的收入數據，但透露其季度收入按年增長64％，較去年同期的89％增幅有所放緩。不過微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）表示，微軟的商業雲業務是全球最大的。若按照微軟的定義，情况確實如此。微軟將其廣泛使用的辦公軟件和類似的網上服務列為整體雲業務的一部分，另加上數據中心和伺服器等雲基礎設施業務。一般雲端業務的定義，主要指數據中心和伺服器業務，而亞馬遜仍是市場領導者。根據調查機構Canalys的數據，微軟雲端服務的全球市佔率為14.6%，僅次於亞馬遜的32.8%，排名第二。
隨着愈來愈多企業將內部系統轉向雲端，並將軟件升級，帶動了微軟的業務。上季微軟就連傳統的Windows業務也因當季個人電腦銷情強勁而獲提振。只是遊戲業務收入下降。微軟上季經營溢利按年增長20%至124億美元。