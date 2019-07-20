微軟上季利潤增49％勝預期

商業雲業務全球最大

微軟未分開公布Azure的收入數據，但透露其季度收入按年增長64％，較去年同期的89％增幅有所放緩。不過微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）表示，微軟的商業雲業務是全球最大的。若按照微軟的定義，情况確實如此。微軟將其廣泛使用的辦公軟件和類似的網上服務列為整體雲業務的一部分，另加上數據中心和伺服器等雲基礎設施業務。一般雲端業務的定義，主要指數據中心和伺服器業務，而亞馬遜仍是市場領導者。根據調查機構Canalys的數據，微軟雲端服務的全球市佔率為14.6%，僅次於亞馬遜的32.8%，排名第二。

隨着愈來愈多企業將內部系統轉向雲端，並將軟件升級，帶動了微軟的業務。上季微軟就連傳統的Windows業務也因當季個人電腦銷情強勁而獲提振。只是遊戲業務收入下降。微軟上季經營溢利按年增長20%至124億美元。

（綜合報道）

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