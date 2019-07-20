儲局第三號人物籲大減息 市場料減半厘機率急增

現貨金一度升穿1450美元

美國總統特朗普昨連發多條推文加緊向聯儲局施壓，呼籲聯儲局必須停止「瘋狂的量化緊縮」（crazy quantitative tightening）。他重申，若非聯儲局加息太快、太多，美國經濟將比現在更好，指美國所支付的利息成本遠高於其他國家，敦促聯儲局糾正錯誤。

CME Group的利率期貨數據顯示，交易員預期本月減息半厘的概率升至四成以上，減息四分之一厘的概率則接近六成（見圖）。聯儲局官員相繼放鴿，加上市場憧憬中美貿易談判進展，美股早段向上，然後回落。現貨金昨一度升穿每盎司1450美元，創2013年5月以來高位，其後升幅收窄。

威廉斯：預防勝於等待災難

威廉斯稱，當利率水平遠高於零利率下限（Zero lower bound, ZLB），央行仍可採取觀望，在確定潛在的不利形勢才採取行動。不過當利率接近ZLB，就要迅速採取行動，因為預防勝於治療。當只有少許的刺激空間，就應在經濟放緩的迹象稍為顯露時迅速採取行動，且較長時間保持低利率。

他說，利率下降的預期，會降低債券孳息率，從而有利整體的金融環境。這將使刺激措施發揮作用，支持經濟在中期增長，帶動通脹上升。

威廉斯在講話中，沒有提及美國經濟的近期表現及貨幣政策前景，講話內容主要總結在全球相對低利率的背景下，央行應採取的行動。雖然聯邦基金利率區間目前介乎2.25厘至2.5厘之間，遠高於零水平，但仍遠低於過去經濟擴張期間的平均水平。

儲局副主席：美經濟好 環球數據差

聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）亦表示，政策制定者不應待經濟明顯下滑時才去減息，否則屆時可能要進行一系列急劇的減息舉動。他形容，美國經濟良好，但最近環球數據疲軟，前景的不確定性增加。

今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）則表示，支持在本月底的議息會議減息四分之一厘，認為當前毋須大幅減息。

（綜合報道）

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