5G「黃金頻譜」 10月中拍賣

通訊辦發言人表示，3.3吉赫、3.5吉赫及4.9吉赫頻帶的拍賣底價，分別為每兆赫200萬元、每兆赫400萬元及每兆赫300萬元，上述3段頻帶的頻譜數量分別為100兆赫、200兆赫及80兆赫。發言人補充說，會就3.5吉赫頻帶拍賣的受配者施加70兆赫的頻譜上限，而3.3吉赫和4.9吉赫頻帶受配者將有40兆赫的頻譜上限。

數碼通：今次頻譜底價實際

通訊局去年曾重拍4G頻譜，當時涉約120兆赫，而拍賣底價定為每兆赫3800萬元。數碼通形容，今次頻譜的底價實際，亦能適當反映市場對5G的看法，集團將會參與有關頻譜拍賣，亦期望政府繼續釋出更多頻譜，以及盡快解決3.5吉赫限制區的問題。

香港電訊表示，歡迎政府對業界意見作出積極回應，並將拍賣底價定在較上次拍賣為低的水平，集團將參與拍賣，現正研究最新資料。

3香港同樣表示，將積極研究參與頻譜拍賣，又稱每兆赫底價較以往相對合理，可說是5G頻譜拍賣的好開始，然而希望最終拍賣結果不會過高，讓業界能以充足的資源開發更多創新服務。