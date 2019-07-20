5G「黃金頻譜」 10月中拍賣

【明報專訊】被稱為5G「黃金頻譜」的3.5吉赫頻帶終於有拍賣時間表。通訊辦昨日宣布，會在10月14日舉行3.5吉赫頻帶的拍賣，其後分別在10月23日及11月4日拍賣4.9吉赫及3.3吉赫頻帶，今次涉及的頻譜數量合共有380兆赫，每兆赫底價由200萬至400萬元，換言之，拍賣至少涉資12.4億元。當局指出，有興趣獲取5G頻譜的人士可於9月12日及13日向通訊辦提交申請。數碼通（0315）、香港電訊（6823）及3香港均表示有意參與拍賣。
通訊辦發言人表示，3.3吉赫、3.5吉赫及4.9吉赫頻帶的拍賣底價，分別為每兆赫200萬元、每兆赫400萬元及每兆赫300萬元，上述3段頻帶的頻譜數量分別為100兆赫、200兆赫及80兆赫。發言人補充說，會就3.5吉赫頻帶拍賣的受配者施加70兆赫的頻譜上限，而3.3吉赫和4.9吉赫頻帶受配者將有40兆赫的頻譜上限。
數碼通：今次頻譜底價實際
通訊局去年曾重拍4G頻譜，當時涉約120兆赫，而拍賣底價定為每兆赫3800萬元。數碼通形容，今次頻譜的底價實際，亦能適當反映市場對5G的看法，集團將會參與有關頻譜拍賣，亦期望政府繼續釋出更多頻譜，以及盡快解決3.5吉赫限制區的問題。
香港電訊表示，歡迎政府對業界意見作出積極回應，並將拍賣底價定在較上次拍賣為低的水平，集團將參與拍賣，現正研究最新資料。
3香港同樣表示，將積極研究參與頻譜拍賣，又稱每兆赫底價較以往相對合理，可說是5G頻譜拍賣的好開始，然而希望最終拍賣結果不會過高，讓業界能以充足的資源開發更多創新服務。