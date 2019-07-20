盈警逆市跌 大摩籲沽港鐵

花旗預料港鐵有機會討回款項

大摩指出，港鐵股價由今年至今，已經累計上升35%，估值已經貼近資產淨值水平。儘管沙中線會部分通車，港鐵更已經發出盈利預警及為沙中線工作作出撥備，但是該行預期，直到港鐵與港府在明年上半年處理好事件之前，沙中線的工程問題仍然會為港鐵帶來不明朗的因素。其給予港鐵的目標價只有47元。另一看淡港鐵的大行中信里昂，儘管對港鐵降低評級建議為「沽售」，卻將港鐵的目標價定於55.7元，同時認為其在香港零售數據下跌同時，港鐵的載客量反見上升，因此認為其業務具備防守力。

至於其他大行，花旗預料就算港鐵需要作盈利預警，但是若最終港鐵不需為工程問題負上全部責任，港鐵又向工程公司展開追究，估計港鐵仍有機會討回已撥備的款項。該行更相信，港鐵會維持派息。大和方面更對港鐵看得最「牛」，並且預期港鐵股價會優於大市，股息仍然會增加，目標價看58.8元。