中美貿易代表通電 港股漲303點 港股成交疲弱 高盛唱淡港交所

明報記者 廖毅然

恒指昨早高開124點，其後最多升348點，收市報28,765點，升303點，重上100天線。總結全周累升293點或1％。主板成交雖然略增至675億元，但全周日均成交僅650億元，7月日均成交704億元，較上月少14％。

重上100天線 成交675億未配合

高盛發表報告，指港交所（0388）的股價尚未反映近日疲弱的成交，反而過分反映業務策略上的利好消息，因此把港交所的評級由中性下調至沽售，目標價由270元下調至238元。

高盛指出，港交所今年以來的表現跑贏恒指10個百分點，該行對港交所的抗跌力感到驚訝，但相信市場對其未來業務策略過分樂觀，包括MSCI中國指數期貨及中資股ADR來港第二上市等因素，已經反映在股價中。

相反，該行認為港交所股價未有反映近期成交疲弱的市况。報告指出，上半年港交所在現貨股票、股票衍生產品及LME（倫敦金屬交易所）的成交，分別按年跌23％、4％及6％，成交直接影響港交所60％收入。而在7月份，港股成交更是2016年7月以來最低水平，但其股價與港股成交走勢迥異（見圖）。

友邦升2.7％ 再創歷史新高

港交所昨日曾一度由高位跌1.3％，由升轉跌，但U盤時段彈升，收市報273.4元，升0.15％。友邦保險（1299）昨日則升2.73％至88.5元，再創歷史新高。電能（0006）升1.5％至58.35元，亦創52周高。另騰訊（0700）升1.5％至361.8元，匯控（0005）升0.5％。舜宇光學（2382）升2.85％，是表現最佳的恒指成分股。恒指夜期昨晚回軟，至晚上11時報28,726點低水39點。

梁志麟：牛皮市持續至下周後期

交銀香港高級經濟及策略師梁志麟稱，市况淡靜，投資者出手謹慎，主要等待3件事，首先是重要央行的議息會議，包括下周歐央行及月底美聯儲議息；其次是觀望中美貿易談判的進展；第三是由於多隻藍籌相繼發盈警，市場對企業盈利持負面看法，等待下月的業績期。因此他預料，牛皮市况至少會持續至下周後期。