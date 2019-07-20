AlipayHK獲批准全國通用

【明報專訊】支付寶昨日確認，旗下AlipayHK已經獲取人民銀行許可，將逐步開通在內地的移動支付服務，這意味AlipayHK成為首個獲批在全國範圍內通用的香港電子錢包。其實早在今年3月，AlipayHK正式開通其線下跨境支付功能，首先在大灣區內應用，大灣區內的麥當勞、星巴克及喜茶等商戶均可使用AlipayHK的線下掃碼形式作跨境支付。
多家內地傳媒昨日報道AlipayHK將通行全國的消息，AlipayHK回應本報，現在只是獲得內地有關部門許可批文，但服務尚未正式開通，開通時會再公開宣布。AlipayHK目前用戶超過200萬，根據第三方調查顯示，港人平均有3個電子錢包，其中AlipayHK使用率超過53%。
Wechat Pay HK部分內地商戶可用
AlipayHK主要競爭對手Wechat Pay HK去年10月落實「雙向跨境支付」，即是指香港用戶在中國境內可直接使用其WeChat Pay帳戶消費，程式會自動換算消費金額為港幣，惟WeChat Pay HK主要是以商戶而非地域去劃分。 首批支援 WeChat Pay HK的商戶，包括滴滴打車、美團（3690）及沃爾瑪等等港人熟悉的實體商舖。