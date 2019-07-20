承興主席抵押全數股份 停牌待解畫

截至昨晚本報截稿前，承興尚未發出公告交代。該股停牌前，股價為1.16元，已從7月11日的低位0.29元大幅反彈3倍，單是周四的成交額16.96億元，遠比當日的總市值12.49億元為多。

北水持倉連日增 達16.78%

承興於7月5日發公告爆出集團主席羅靜被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，至今未見蹤影，消息一度觸發該股股價急挫。日前承造該集團孖展的方正證券（香港）及長江證券，申報由7月9至11日分別斬出1.77億及3.96億股，套現1.11億及1.96億元。翻查該股之前的股東申報，羅靜於去年8月10日，已從逾6.98億股持股中，將其中逾5.92億股持股按倉。但是在本周四，公司表示接獲律師信顯示羅靜已全數將62.83%股權抵押予上海海歌斐資產管理，並無法從羅靜方面確認有關抵押。同時自7月5日起，其兩個內地銀行帳戶已經被限制使用，羅靜位於廣州辦公室的會計紀錄在最近更被內地警方扣押。

中央結算顯示承興股份持倉亦見變化。原本方正證券（香港）持貨比例多達64.87%位居榜首，但是經過股價暴挫及斬倉後，鴻鵬資本及華盛資本接連於7月10日及7月11日申報持股4.14億股，持倉比例增至逾38.4%而變成最大持倉者。方正的持倉雖然一度減少至7月13日最少的1.07億股，但是自7月15日起其持貨回復至3.03億股，佔比增至28.14%下再成最大持倉者。代表北水南下的中登香港，則自7月10日起在承興的持倉更按日增加，至本周四持倉高達16.78%，持股達1.81億股。