新創建52億奪湖南公路經營權

營運年期達24年

長瀏高速公路總長度約65公里，為長沙市進入江西省、瀏陽市的通道，2018年錄得每日平均流量逾2.9萬架次。此雙向四車道高速公路自2013年10月起營運，其特許經營權將於2043年10月屆滿，涵蓋收費權、廣告經營權、服務設施經營權及若干目前正閒置的停車場土地使用權。該公路以約長達24營運年期，成為新創建餘下營運期最長的道路項目。

兩湖地區共營運3條收費公路

新創建現時在大灣區共營運7項收費道路，並於去年1月及12月分別收購湖北隨岳南高速公路30%權益及湖南隨岳高速公路40%權益，連同今次收購，共在兩湖地區營運3條收費公路，其認為此舉有利整合資源及掌握車流變化等資訊，提升管理效率，增加拓展機遇。新創建執行董事鄭志明形容，兩省為中國中部的重要交通樞紐，乃集團在道路業務其中一個策略據點。

年內新創建頻繁買賣調整投資組合，除了去年尾提出收購富通保險，連同今次收購，共投資逾266億元。但過去7個月內出售首都國際機場（0694）等資產套現共13.11億元（見表）。