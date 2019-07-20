國泰完成收購香港快運

原定12月31日或之前完成

國泰航空在今次收購香港快運的交易中，主要由海航集團履行賣方義務。但是在3月下旬訂約時，國泰已經表示一名快運的中間控股公司股東有意爭辯交易，致市場一度擔心國泰難以在港航股東內部產生糾紛期間，有關交易未能夠成事。當時有關交易遇到香港快運其中一名股東鍾國頌表明不接受收購。至7月中海航集團與香港航空的股東之一鍾國頌的爭拗才告平息，達成和解，為香港快運賣盤露出曙光。市場已預期，國泰將可完成收購快運。

國泰同時宣布，委任策劃部總經理劉凱詩為商務董事，她接任已調職的商務及貨運董事林紹波。林紹波已出任香港快運的行政總裁。國泰航空貨運商務 則直接由顧客及商務總裁盧家培統理。

合併後市佔過半

按香港機場的客運座位數量計算，國泰去年的市佔率為46.3%，連同快運的5%剛好超過一半。若以今年3月每天來往日本東京及大阪的班次計，兩家公司合併後的市佔率更達58%及56%。競爭事務委員會在3月下旬回應查詢時表示，國泰或香港快運並未就合併建議接觸競委會。當時發言人指出，《競爭條例》的「合併守則」現時僅適用於涉及持有《電訊條例》下傳送者牌照的公司之合併，並不包括其他行業。但發言人續指出，《競爭條例》下的「第二行為守則」，禁止具有相當程度市場權勢的企業濫用其影響力去損害公平競爭環境，當競委會有合理因由懷疑違反「第二行為守則」的情况已經發生或即將發生，便有權對個案展開調查。