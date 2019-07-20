港產獨角獸Tink Labs傳瀕臨倒閉 發言人：現正重組 研撤出部分市場

明報記者 李哲毅

Tink Labs發言人表示，截至今年6月底，公司在全球約有500名員工，香港辦公室約有百多名員工，近期各地分部均有裁員。現時Tink Labs已進駐英國、新加坡、日本、內地、台灣等地，發言人提到，公司正審視各地區的營運表現，從而決定會否繼續當地營運。

稱與富智康債務問題已解決

台灣鴻海系富智康（2038）曾兩度投資持有Tink Labs的Mango，在2015年股權投資300萬美元，2016年股權投資5330萬美元及購買本金總額7000萬美元的可換股票據。富智康在其2018年報，透露Mango去年收入約1336.2萬美元（約1.04億港元），但虧損高達約1.23億美元（約9.59億港元）。

當時富智康提到，Mango出現持續經營問題，須評估其還款能力，確認Mango權益的減值虧損7719萬美元及可換股票據的公平值虧4480.6萬美元。有報道指出，Mango經營出現問題，影響還款予富智康持有可換股票據。

Tink Labs發言人指出，與富智康的債務問題已經解決，有第三方投資者已買入相關債務，不方便透露新投資者身分。問及會否賣盤，發言人表示，集團不排除任何有關業務重組可能性。

Tink Labs主要與酒店合作，向住戶出租旅遊手機，酒店可以透過Handy發放酒店及旅遊資訊，住戶可以用手機預訂旅遊產品及無限上網，中大商學院客座教授冼日明表示，由於手機並非奢侈品，旅客使用意欲不大，而且酒店可以提供網頁連結，達到資訊發放效果。冼日明提到，市場上已有大量App提供各式各樣互聯網服務，Handy所帶來的增值服務不太吸引，導致公司營運出現問題。

美麗華酒店：不再提供Handy手機

早於2013年作為首批合作酒店之一、美麗華酒店（0071）旗下的尖沙嘴The Mira Hong Kong，昨接受本報查詢時表示，目前客房不再提供Handy手機，取而代之是向住客提供便攜式流動網絡裝置。