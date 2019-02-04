CCL再跌0.43% 連跌兩周

珀‧軒迷你戶 3年多實蝕兩成

中原城市大型屋苑領先指數（CCL Mass）最新報190.6點，按周跌0.33%，亦較上周的0.18%跌幅擴大，而CCL（中小型單位）報188.95點，按周跌0.31%，CCL（大型單位）報188.91點，按周跌1.06%。CCL、CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位）齊跌兩周，分別跌0.81%、0.51%、0.66%及1.57%。

事實上，個別市區迷你戶減價後勁蝕離場，土地註冊處資料顯示，佐敦白加士街珀‧軒高層A室，實用面積246方呎，開放式間隔，新近以500萬元售出，實呎20,325元。原業主於2016年1月以約637萬元一手購入，持貨3年多，帳面蝕約137萬元，雖然當時發展商為買家提供現金回贈，但計及使費等料實蝕145萬元或近23%，為該廈最大蝕幅的二手成交。

雅景臺2房600萬 平屋苑紀錄

另一邊廂，中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山夾屋雅景臺2座低層A室，實用面積475方呎，屬2房間隔，放盤僅一日，即以600萬元（已補地價）沽出，實呎12,632元，成交價和實呎均追平屋苑同類戶型單位紀錄。原業主於1996年以140萬元（未補地價）購入，持貨23年易手，料扣除補價後獲利甚豐。