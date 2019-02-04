朗濤首日收230票 超額認購

已有30年未有在港推盤的鷹君，周四公布朗濤首批150伙價單，折實平均實呎13,567元，1房折實入場費553.6萬元，發展商昨日開放位於旺角朗豪坊的示範單位予公眾參觀，下午已有大批買家到場參觀，朗豪坊寫字樓大堂有不少買家排隊。據市場消息指出，項目截至昨晚，首日暫收約230票，以首張價單150伙計屬超額認購，今明周末兩日料為睇樓及收票高峰期。

GRAND MONTARA兩撻訂貨

加價後沽出

另一方面，上月底沽清504伙的會德豐（0020）將軍澳日出康城GRAND MONTARA，雖然有兩個單位撻訂，但加價後昨日瞬即獲買家承接。據價單資料顯示，其中一伙為1B座30樓E室，實用面積715方呎，已加價約7%，折實價升至逾1020.75萬元，實呎14,276元。

新地（0016）屯門御半山II期昨晚推售32伙，包括4伙開放式單位、2伙一房單位、10伙一房連儲物室單位、10伙兩房單位、3伙兩房連儲物室單位及3伙3房單位，市場消息指出，項目即日沽出約11個單位。

御半山II昨沽11伙

新盤特色戶備受追捧，南豐筲箕灣香島以6300萬元售出一伙3座31樓C室特色戶，實用面積1960方呎，實呎32,143元。項目已屆現樓，尚餘10個特色單位待售。事實上，多個豪宅新盤積極推售，新世界（0017）西貢傲瀧昨公布銷售安排，推出14個特色單位，包括7個連花園特色戶及7個頂層複式戶，於下周三（24日）起至下月8日招標；另百利保（0617）、富豪酒店（0078）發展合作的元朗洪水橋洋房項目富豪‧悅庭，新近委託美聯為獨家代理。