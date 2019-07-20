啟德4A區1號住宅地收4標書 區內新低

業界：料社會氣氛影響競投意欲

地皮於啟德跑道區跑道上屬前排位置，望九龍灣一帶海景。據悉，入標發展商包括以獨資入標的長實（1113）、新地（0016）；另嘉華（0173）伙會德豐（0020）及中海外（0688）合組財團競投，信置（0083）亦有入標。過去於啟德發展區積極投地的新世界（0017）及恒地（0012），是次則放棄競投。

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，該地皮發展規模較過去推售的住宅地大、可塑性高，因應市况出價。若投得地皮，將建中小型住宅單位。

上述地皮面積約176,368方呎，最高可建樓面1,075,840方呎，當中將預留逾3萬呎樓面作社福設施。萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文稱，入標反應一般，另受到本港社會運動及中美貿易戰等影響，估計發展商出價較保守。

另地政總署公布，屯門景秀里與景峰徑交界住宅地皮將於下周五（26日）起招標，下月23日截標，地皮面積約11,386方呎，可建樓面約37,574方呎。