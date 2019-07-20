可居住3萬人 新地冀改劃增短期供應

至於新增的樓面需要再補地價，新地表示，相信政府會按照既定而行之有效的機制及目前市場情况，釐定合理的補地價金額。如相關法定及行政程序能順利推展，項目第1期涉5幢住宅大廈、共1990伙，預計6年內落成，於短期內增加房屋供應，以紓緩社會對住屋殷切需求。項目亦會提供一系列的配套設施，包括零售和餐飲設施、有蓋巴士站和多項社區設施。

新地亦稱，土地供應專責小組曾多次強調，香港土地短缺問題迫在眉睫，短期情况尤為嚴峻，加上政府已決定押後土地共享計劃、明日大嶼等項目，增加短期房屋供應可謂刻不容緩。根據2014年的《發展新界北部地區初步可行性研究》，新田/落馬洲發展樞紐建議的地積比率高達6倍，故新地是次申請適度增加整體發展密度至5倍，更能配合政策發展方向，提供更整全的社區發展。同時，改劃亦符合新界北的發展策略，善用港鐵北環線帶來的效益，而規劃中的北環線途經新田/石湖圍一帶，並將於申請地點附近設置一個鐵路站，之前批出的0.4倍地積比率與未來公共交通導向的發展概念並不相符，浪費了鐵路運輸可帶來的效益。

新增樓面需再補地價

值得留意的是，北環線是否興建，港府仍未有定案。