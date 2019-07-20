新地置地石湖圍項目申建逾萬伙 「縮則」下單位數目大增36倍 超第一城

明報記者 甘潔瑩

城規會文件顯示，上述地皮位於元朗石湖圍丈量約份第105約多個地段和毗連政府土地，鄰近擬建港鐵北環線新田站，涉及154.1萬方呎（當中71.74萬方呎為政府土地），計劃以5倍地積比率發展，涉及546.95萬方呎，擬建25幢32至43層高的住宅大廈，共提供11,292伙、並大幅縮減每伙平均面積至484方呎。項目將分兩期發展，第1期建5幢住宅大廈，涉及1990伙，第2期則興建20幢住宅大廈，提供9302伙。項目中亦涉約55萬方呎非住宅樓面，當中包括日間長者中心等。

洋房變分層 每伙平均484呎

新地及置地已於今年5月完成項目21億元補地價，若以2006年批出的發展方案、涉約48.65萬方呎計，每方呎樓面補價約4317元。若上述發展方案獲批，發展商需要就額外增加的樓面進行補地價。值得留意的是，上述私人重建的新供應料趕不及於本財年推出，預計最快將於下一財年或以後才出現，單一項目將帶來1.13萬伙供應，佔政府年度住宅供應目標1.35萬伙高達84%。

5月批21億補價 呎價4317元

事實上，新地是次可謂「故技重施」，旗下西貢十四鄉項目，2017年以歷來最大額補地價159億元、每方呎樓面補地價3193元完成換地，其後再向城規會申請修改發展計劃，項目單位總數原由4930伙，縮則並大增93%至9500伙，亦獲城規會開綠燈。

另新地與興勝創建（0896）共同持有的屯門掃管笏多個地段項目、即星堤2期，原批出241伙，及後亦透過申請縮則，以增加單位數目4.5倍至1326伙，亦於今年5月成功闖關。

恒地馬適路項目申放寬地積比

此外，恒地（0012）粉嶺馬適路項目今年5月獲批放寬最高地積比擬建5幢住宅大廈，新近再申輕微放寬地積比，由原先獲批的3.5倍增至3.5151倍，令總樓面增至612,463方呎，以配合興建24小時有蓋行人通道，而興建數目則維持1807伙。資料顯示，恒地2017年12月以25.32億元完成補地價，每方呎樓面補價約4200元，創新界北區每方呎樓面補價最高紀錄。