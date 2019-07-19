規劃署不反對啟德商業地王增酒店

另老牌建築商方利集團（謝氏家族）持有位於上水古洞南坑頭大布一幅約20.15萬方呎用地，早前向城規會申請作住宅發展及略為放寬地積比率，計劃興建39座3層高洋房，另設兩座住客會所，總樓面面積約9.67萬方呎。規劃署不反對其申請，料可獲通過。

星星地產（1560）就元朗宏業西街21號項目申請改作住宅發展，計劃興建1幢25層高大廈，並提供335伙、平均面積498方呎的住宅單位，規劃署亦不反對其申請。

山頂「紅磚屋」續租租金跌75%

此外，產業署公布，有逾百年歷史的山頂道121號、山頂地標「紅磚屋」太平山餐廳獲續租，每月最低租金為23萬元或每月總收入的25%，兩者以最高者為準，此為該物業近20年來首次以分紅形式出租。租約期由今年7月中起生效，租期為3年。若以新租約23萬元、室內面積約9042方呎計，呎租僅25元，較對上租約月租92萬元低75%，更較2011年最高月租153.2萬元大跌85%。