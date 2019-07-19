兆安李太8.25億購白建時道寧苑

財團1.3億購自由道6伙

另土地註冊處資料顯示，何文田自由道1B至1C號、樓齡逾60年的舊樓，獲財團以1.3億元購入6個單位，收購價介乎1800萬至3000萬元，實呎約1.6萬至2.2萬元，新買家為輝宇國際投資有限公司，公司董事為王輝宇（WANG, HUIYU），其英文名字雖為國語拼音，但他持有香港身分證。市場預計，財團購入物業作重建之用。

廖偉麟2億入市海富中心

市場消息指，金鐘海富中心1座中層3室，面積約6565方呎，新近以「賣殼」形式（即公司轉讓）易手，涉資約2億元，呎價約3.05萬元。原業主2009年以約5380萬元購入，帳面獲利約1.46億元或2.7倍。新買家為正八集團主席廖偉麟或相關人士，是次連月租43萬元租約易手，租金回報約2.6厘。