君傲灣實呎首破1.9萬 兩房逼900萬

二手樓價回升，利嘉閣分行經理黃金欽表示，君傲灣1座高層F室，實用面積456方呎，原則屬兩房戶，現時改裝為1房套間隔，新近以880萬元售出，實呎19,298元，呎價創屋苑新高。屋苑對上呎價新高為1座高層F室，實用面積456方呎，於去年8月以840萬元沽出，實呎18,421元，即是次成交將屋苑呎價紀錄再推高約5%。原業主於2009年9月以279萬元購入，持貨近10年，帳面獲利601萬元或約2.2倍。

海天晉車位近300萬破頂

另同區車位有價有市，海天晉有車位以新高價沽出。美聯營業經理林志堅表示，海天晉停車場B層一個單號車位，以298萬元獲買家承接自用，成交價創屋苑車位新高，較去年11月的268萬元舊紀錄高逾一成。原業主於2018年4月以248萬元一手買入，持貨1年多，帳面獲利50萬元或20%。

SAVANNAH額印鬆綁賺七成

同區SAVANNAH錄得1房額印稅（SSD）鬆綁成交，單位3年升值七成。美聯高級分區營業經理林振聲表示，SAVANNAH 2A座中層E室，實用面積310方呎，屬1房間隔，新近以640萬元獲上車客承接，實呎20,645元。原業主2016年5月以372.2萬元一手購入，帳面獲利267.8萬元或72%。

十大屋苑方面，鰂魚涌太古城本月暫錄8宗成交，已追平上月全月成交量。市場消息指，太古城單日新增3宗成交，其中建安閣高層E室，實用面積580方呎，屬2房間隔，以1228萬元成交，實呎21,172元。原業主1996年以285萬元購入，持貨23年，帳面獲利943萬元或3.3倍。