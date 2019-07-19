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晟林暫收近百票 超額逾2倍

【明報專訊】內房福晟國際（0627）持有的何文田喇沙利道晟林，本月8日公布首張30伙價單，市場消息指，項目累收11日暫收近百票，以首批30伙計，超額認購約2.3倍。發展商有意於數日內公布銷售安排，計劃本月內開售。

上源保留30伙明年現樓標售

另由萬科（香港）發展的屯門掃管笏上源，上月加推207個單位。萬科（香港）市場營銷與客戶關係部董事周銘禧表示，截至本月17日，加推單位已售出103伙，平均實呎12,781元；全盤共售出976個單位，佔項目已推售的1124伙達87%，套現近62億元，平均實呎約11,900元。周續稱，項目餘下30伙將以現樓形式發售，包括28個洋房及兩個連天台戶，預料將於明年中以招標形式推售，價錢參考區內同質素的洋房成交價。另集團旗下長沙灣項目將提供467個單位，目前正待批預售樓花同意書，計劃今年底至下年初推售。

匯璽車位400萬 逼奧運站水平

新地（0016）南昌站項目匯璽III將於今年第三季開售，項目一期昨日推出180個住宅車位供指定買家購買。

據價單顯示，該批車位分別位於地庫一層及二層，售價由355萬元起，當中3個車位做價為400萬元，直逼奧運站車位價水平；昨晚有消息稱暫售出約25個車位。

相關字詞﹕匯璽 上源 萬科(香港) 晟林 福晟國際 內房

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