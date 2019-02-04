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朗濤均呎1.36萬 白石角臨海壓軸盤 與鄰盤開售呎價相若 1房554萬入場

【明報專訊】30年來未有在港推售新盤的鷹君（0041），最新推出大埔白石角臨海壓軸樓盤朗濤，項目昨日公布首張150個單位的價單，單位主要位處項目較後排位置，景觀以園景或樓景為主，折實平均實呎13,567元，與同區今年推出、位於後排位置的兩個樓盤首批折實平均實呎相若，當中有34個單位折實價為600萬元以下，1房入場費553.6萬元。

明報記者 林尚民

樓花期約一年的朗濤，首批150伙價單包括1房至3房間隔，全部位於項目較後排位置，大部分單位景觀以園景或樓景為主，小量3房單位可側望吐露港海景。今批單位實用面積由389至1231方呎，定價介乎700.7萬至2524.7萬元，實呎14,488至20,509元，扣除最高21%折扣後（包括5%即供優惠、1%限時優惠及15%印花稅優惠計算），折實價由553.6萬至1994.5萬元，折實實呎11,446至16,202元。

首批150伙 34伙折實600萬以下

首張價單中售價最低一伙為實用面積396方呎的6A座1樓D室1房戶，折實價553.6萬元，折實實呎13,980元，單位望毗鄰由億京發展的海日灣一期樓景；呎價最低一伙是7A座1樓D室兩房戶，單位實用面積781方呎，折實價893.9萬元，實呎11,446元，為區內近期呎價最低單位。

兩房佔七成 望園景或樓景為主

朗濤首批150個單位平均實呎為17,173元，折實平均實呎13,567元，而同區今年先後有兩個位於白石角較後排的新盤推出，包括今年1月信置（0083）推出的逸瓏灣8，當時首批折實平均實呎13,228元，以及億京今年4月推售海日灣II，當時首批折實平均實呎13,774元，現朗濤開價與上述兩個樓盤相若。

鷹君執行董事羅俊謙表示，朗濤開價參考同區新盤，並形容為「優逸起動價」，今批約七成單位為兩房戶，有34伙折實價為600萬元以下。他表示，項目示範單位設於旺角朗豪坊，即日開放予公眾參觀，並同步收票。羅又稱，對樓盤有信心，稍後加推單位有提價空間。

發展商提供最高八成一按

另方面，發展商提供高成數按揭計劃，選用即供一按之買家，總折扣最高為18%，樓價1800萬元或以下最高為樓價八成，樓價1800萬至3000萬元最高為樓價75%，樓價3000萬元以上最高為樓價70%，年期最長25年，首兩年息率同為P減2厘（P為5.375厘），其後則由P加2.125厘至P加2.615厘不等。二按最高為樓價三成，一、二按合共不高於樓價八成，年期最長25年，首兩年息口為P減2厘（P為5.125厘）。

相關字詞﹕白石角 朗濤 鷹君 新盤推售 新盤開價

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