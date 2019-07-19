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臨近大選 台樓市交投暫偏弱 買家等2020年後入市 低息持續支持樓價

【明報專訊】台北市超過7000萬新台幣的豪宅，2018年錄183宗成交，按年減少6.15%，為近年低位。從成交來看，5年內樓齡新屋佔79.78%。現時按揭息率偏低對買方具吸引力，有利自住客進場，一般住宅仍以中低總價為成交主力。同時，明年初又有總統、國會大選等不明朗因素，置產信心會偏弱，有調查顯示買家認為2020年後才適合入市。

根據永慶房屋2019第三季網路會員調查，全台認為樓價維持不變的比例，由對上一季的40%增加3個百分點至43%，連續第四個季度上升，同時也4年新高，樓價表現平穩。永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析，今年以來置業氣氛改善，令樓價得到支持。不過，消費者認為樓價下跌比例仍較上升為高，看跌比重仍有38%。

看淡經濟表現 下半年樓價料橫行

消費者對今年下半年台灣經濟表現看法方面，有41%受訪消費者看淡，認為下半年經濟較上半年差。謝志傑表示，市場普遍看淡經濟，加上美國與中國、歐洲、印度貿易爭端升級，下半年更為不明朗；而全球經濟放緩，澳洲減息應對不景氣，美國聯儲局亦不排除在本月底減息，因此，消費者看淡台灣經濟表現，對於樓價的看法認為橫行居多。

按息低租金升 買樓收租吸引

謝志傑表示，調查亦探討消費者投資房地產的意願，有高達67%受訪者有意買樓，其中68%偏好投資住宅類物業，而觀察七市的投資偏好，當中發現雙北市有商業投資需求，新竹、台中則有廠房收租投資需求。

謝志傑指出，中美貿易戰的影響下，通脹展望溫和，但聯儲局不排除有減息可能，全球金融市場動盪，故買家入市審慎，台灣現時銀行定存息率僅1厘左右，若買樓收租回報率約有2厘，吸引消費者入市為資產增值。

謝志傑補充，目前台灣處於低息環境，連帶按揭利率也處於低位，而租金則在上升，在「兩降一升」的環境下，收租也成為重要的退休理財工具。

消費者認為何時是最佳置業時機呢？謝志傑指出，根據調查結果顯示，78%受訪消費者認為2020年後才是「上車」好時機，認為今年下半年適合上車的僅佔22%，顯然在面臨中美貿易戰、總統大選等變數下，消費者普遍放慢置業腳步，期待局勢明朗之後再進場。

上車放租 可選雙北市地區

若消費者有意在2019年上車置業，需求分佈如何？謝志傑指出，從調查結果發現，消費者仍以自住首置或換屋這類自住型買家為主，約佔67%，較對上一季減少3個百分點。市場趨於穩定，放租是另一個入市的考慮，其中買家也看重雙北市地區，置業投資比例也明顯上升，需求轉強。

至於消費者接受買樓地區至上班地點的交通時間，謝志傑表示，根據是次調查，全台58%消費者可接受車程時間在30分鐘以內，而雙北由於樓價相對較高，因此願意以時間來換取樓價成本，因此可接受車程提升至60分鐘內。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，2019年全球經濟面臨較多不明朗因素，尤其是中美貿易戰升級，談判陷入僵局，下半年中美貿易戰與總統大選等都是變數，樓市走勢難以預測，台灣市民置業意欲較審慎，交投表現亦不樂觀，以目前交投情况，2019年全年物業成交量約為28萬至29萬伙，較2018年增長1%至5%左右。

新供應湧現 桃園新竹台中樓價受壓

展望2019年台灣樓市較為偏淡，主要因為新樓供應湧現，特別是在桃園、新竹、台中等地樓價會有壓力。葉凌棋表示，根據內政部統計，2011年起全台新屋建築量逐年攀升，到2016年穩定，2018年第二季仍有8.01萬戶，為9年來最高待售水平，空置率仍高，市場面臨沽壓；而今年1至4月全台建築執照（即建屋准許證）涉2.9萬伙，創3年來新高，按年增長4%。

目前市場新增供應量偏高，若以2至3年施工期來推算，2021至2022年新增供應量才是高峰期。葉凌棋表示，全台目前與未來新屋供應量達14萬伙，其中桃園、新竹、台中樓市現在與未來新增供應量較高，樓價壓力較大。

明報記者 龍彩霞

[海外置業錦囊]

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