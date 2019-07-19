湯文亮：示威到尾聲 經濟開始轉壞

原來老闆的棋藝很勁，我勉強才可以1比1打成平手，到第三盤，我處於下風，只差一步，老闆就可以贏我，但我有一個殺着，就是可以不停將軍，如果唔懂得捉棋的人會認為是和局，但我認輸，就算我可以無了期將軍而令到老闆不能夠用最後殺着，我都是輸，因為長將作輸，於是去「友和」食日本餐，老闆帶兩支14代去，好似佢用的錢多過我很多。

港人沒過分借貸 兩三年低潮應捱得住

近日香港市面淡靜，一般人認為是受到示威活動影響，其實，除了越南之外，整個亞洲都受到中美貿易戰影響而經濟轉壞，新加坡的情况比香港還要差。所以，大部分亞洲地區的居民都準備過一個經濟寒冬，台灣應該是最差的地方，如果蔡小姐連任，情况更加衰多二錢重，因為除了零售消費減弱之外，仲要向美國買軍火，那些空姐又唔生性，不斷罷工，長榮睇怕都唔捱得幾耐，香港亦唔見得會比其他地區好，我擔心經濟轉壞的時間太長，年輕的示威者反而會成為經濟下滑的代罪羔羊。其實，有沒有示威，香港的經濟都正在轉壞，或者示威活動令到情况更加惡劣。

茶餐廳老闆問我示威活動幾時會完，我認為過了今個星期應該會告一段落，今個星期遊行口號並不着重五大訴求，而是獨立調查，而且負責人傾向和平行動，估計示威活動會依時散去，不會有什麼激烈衝擊行為，那些示威者策劃者亦知道，已經搞了很多次遊行，連立法會也被佔領，政府亦不為所動。

長此下去，示威就會變成一個擾民活動，做生意的人生意減少，自不然將怨氣轉到示威者身上，就算做多幾次示威，政府都不會回應，而且示威愈多，會造成警權愈大，更多示威者被拘捕，這是長將作輸的道理。

所以，現在暫時結束激烈示威活動是正確的做法，溫和的當然可以繼續，但溫和的不會收到效果，簡直是浪費彈藥。

不過，就算示威活動結束，大家唔好以為經濟就會好轉，事實上有沒有示威活動，經濟都正在開始轉壞，好彩一般香港人沒有過分借貸，兩三年低潮應該可以捱得住，超過三年就很難講，大家可能唔相信，但過多幾個月，大家就可以感受到經濟轉壞的情况。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]