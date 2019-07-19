周顯：財技炒股法已不流行

不過，不排除新股之所以升，只因為相反理論﹕莊家上晒身，焗住升，一直打上去，看看有無魚跟先至講。

現在的情况是美國一枝獨秀，經濟獨好，全世界其他國家，都無個好，而且愈來愈差。中國的情况，是當習近平的收縮政策再遇上了貿易戰，兩頭夾，所以是衰上加衰。當然，香港的政治經濟狀况如此險惡，更不在話下了。

當市况不佳時，會遇上一個狀况，就是所有已知的formula都不再有效。例如說，殼價跌了一半，幾年前用殼價來作指標的炒法，很多年輕人已全數坐艇，至今未見家鄉。

當年Benjamin Graham所用的方法，就是收購低到不能再低的股票，然後將它拆骨出售，皆因股票沒價，但拆成資產還有一定的買家。不過，香港的問題是大股東控有控制性股權，因此沒有惡意收購、拆骨出售的可能。再講，現時資訊發達，也不再同幾十年前一樣了。

所以，當出版社問我，還再出不出《財技密碼》時，我婉拒了，皆因今時今日，財技炒股法已不流行了！

[周顯 投資二三事]