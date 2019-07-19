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投資逾千萬動漫電影 今夏上映

【明報專訊】《大偵探福爾摩斯》的眾多衍生產品中，最重要的肯定是將於8月1日上映的《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》。該片乃是近年罕有的百分百港產IP兼港產動畫電影，還號稱是香港第一部包含STEM元素的電影。

據悉，該片的動畫製作班底共有大約60人，來自5家香港公司，製作過程大約歷時一年半，由兩名資深動畫家袁建滔和鄒榮肇聯合執導。袁建滔曾經執導過《麥兜故事》和《麥兜菠蘿油王子》。

呂學章透露，動畫電影一共有5家香港公司投資，總投資至少超過1000萬港元，該公司乃最大投資者。為了減輕其他投資者壓力，該公司實行以版權入股，避免收取現金版權費。

《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》未上映已備受矚目。在7月28日至8月5日於ELEMENTS圓方商場舉行的《香港兒童國際電影節》，它就被選為開幕電影。作為發行商兼投資者的高先電影（Golden Scene），擅長包裝非主流港產片，多次創造「刀仔鋸大樹」的佳績，像《狂舞派》及《淪落人》等都取得不錯的票房。

Golden Scene發行 望再創佳績

配合8月份的暑假黃金檔期上映，又先後在7月中下旬的「香港書展」和「香港動漫電玩節」中宣傳，以及與商場「荃新天地」合作設立逾一個月的偵探主題遊樂園，相信《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》的票房可審慎看好。

該片某些新嘗試予人充滿誠意之感。例如，一般動畫的小朋友角色都是由大人聲演，但該片的小朋友角色真的由小朋友配音。另外，為電影創作音樂的作曲家，更遠赴匈牙利布達佩斯聘請一個60多人的管弦樂團，在專業錄音室內為電影主題曲及配樂錄音。這安排既保證質素，也符合經濟原則。因為東歐管弦樂團多，亦有高水準，但收費較香港廉宜。

呂學章對於《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》寄望甚殷，希望本地票房至少超過1000萬港元。如此，加上其他地區的票房，有很大機會回本，以及再投資發展成系列化的動畫電影。

高先電影則表示，除了香港之外，正在嘗試安排這套電影在澳門、內地、台灣、新加坡、馬來西亞上映，甚至日本、韓國、歐美、中東、印度等非華語市場。為了在外國宣傳，它已為這套動畫電影報名參加國際電影展。當電影在香港落畫後，會放上iTunes和Google Play等視頻平台，創造另一收入。此外，亦希望能在Netflix播放，以另一形式打入外國市場。

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