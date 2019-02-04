港產兒童推理小說熱賣近600萬本 《大偵探福爾摩斯》推動畫電影

正文社出版有限公司共同創辦人兼董事呂學章（筆名「厲河」）表示，他最先是在2009年開始撰寫《大偵探福爾摩斯》系列兒童推理小說，然後在2010年12月，由該公司旗下的匯識教育有限公司一口氣推出1至3期。

主角全變動物 營造童話感覺

最初呂學章只是將柯南‧道爾原著的《福爾摩斯》系列推理叢書簡化和濃縮至適合小朋友閱讀。但有別於一般的改編版，他還將全部主角化成動物造型，例如福爾摩斯變了「狗偵探」，助手華生則變成貓，有如童話般，又增加插圖，以加強趣味，吸引小朋友閱讀。

初時在三聯、中華、商務、大眾等書局銷售，每期賣出數千本。到了第10期，《大偵探福爾摩斯》首次打入其中一家連鎖書店的「童書榜」的前10名。

最初僅改編 及後原著創作

改編了10餘期後，呂學章開始掌握創作推理小說的技巧。碰巧那時該公司旗下的科普月刊《兒童的科學》連載日本作家星新一的短篇科幻小說完畢。於是，由2011年11月開始，讓《大偵探福爾摩斯》在每期《兒童的科學》內連載10至12頁。一方面，可以填補篇幅；另一方面，可以借助《兒童的科學》在本地小學內的高滲透率交叉銷售，吸引小學生訂閱《大偵探福爾摩斯》。呂學章覺得，要在《兒童的科學》連載，有需要在故事內容中加入更多科普知識，於是索性由改編變成全新創作，只是沿用一眾主角名字（柯南‧道爾的版權早已過期）。

借《兒童的科學》交叉銷售 打開小學市場

此外，該公司又向數百間小學免費寄出一本《大偵探福爾摩斯》，希望它們放在圖書館內，讓學生有機會看到。兩年後漸漸打開本地小學訂閱市場。到2013年，一家深圳出版社在內地進行市場研究，調查一些老師及母親對《大偵探福爾摩斯》的意見之後，向正文社取得授權，出版《大偵探福爾摩斯》的內地版，透過網店及實體店發行到全國。同年，正文社亦授權馬來西亞一家公司在當地推出《大偵探福爾摩斯》的馬來西亞簡體版。

不過，《大偵探福爾摩斯》的銷量真正迎來爆發，在香港是大約2015年，當年開始看到有小學生在乘港鐵時閱讀；內地則要到2017年。該年賭王何鴻燊幼子何猷君參加湖南衛視綜藝節目《天天向上》時也透露，他在12歲時，四太便要他看《大偵探福爾摩斯》，訓練推理能力。

截至今年7月初，《大偵探福爾摩斯》一共推出了45期（第46期在「香港書展」中發售），在香港和內地的累積銷量直迫600萬本。去年的銷量就上升超過30%。呂學章亦成為深受小學生愛戴的人氣作家。至今，共有大約130間本地小學邀請他去演講。以往每年大約是8至10間，但今年上半年就已經有30間。

擬借授權版拓東南亞市場

隨着《大偵探福爾摩斯》銷量愈來愈好，該公司開始嘗試多元化發展。一方面，是推出更多版本。另一方面，則推出更多衍生產品。2016年，該公司在香港推出漫畫版和英文版。前者專攻不喜歡看太多字的小朋友，後者則讓小朋友可以學英文。此外，還有韓國授權版將會在今年內推出。取得授權的韓國公司表示，將會走高檔路線，以硬皮精裝版推出市場。另外，日本、印度和印尼也有公司正在做市場研究，考慮引進《大偵探福爾摩斯》。

幾年前，正文社已曾利用《大偵探福爾摩斯》中的主角，推出卡通公仔和雨傘；亦曾授權「冒險樂園」推出Q版的卡通公仔，以及文具商推出文件夾、功課袋、證件套、筆記簿等。最新授權產品是書包，趕及在書展推出。今年內還有授權糖果，明年初則有利市封。

明報記者 薛偉傑

攝影 李紹昌

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