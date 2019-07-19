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劉思明：燃氣股回吐 潤燃趁低吸

【明報專訊】港股昨回軟但低位有承接，恒指低開後反彈，升上28,511點遇阻回落，最多跌216點，低見28,376點轉穩，收報28,461點，跌131點或0.46%；國指跌0.58%。大市成交606億元，低於60天平均三成，交投低迷。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率27比73，跌逾3%佔下跌股份近半成；陽燭對陰燭為47比53，大市普遍下跌，但沽壓不大，買賣盤均沒有取得優勢。行業亦乏善可陳，本報數據庫追蹤的30個行業，有八成下跌，航運物流跌1.34%，表現已最差，其次內房、能源業、航空等跌約1%，沒有行業有明顯沽壓。農業及水務、家居用品做好分別升3%及1.25%，但都由個股急升帶動，行業只有約一半股份上升。

新燃氣工程收費規定具彈性

燃氣股高位回落，可以留意。國家發改委月中發布關於規範城鎮燃氣工程安裝收費的指導意見，規定比市場預期更具彈性，利好燃氣股表現，華潤燃氣（1193）更屢創新高，最高升至42.85元。今年上半年，全國天然氣表觀消費量按年增長10.8%，但6月的增速進一步放緩至7.6%，經濟增長放緩，用氣需求轉弱，引起市場憂慮。

發改委取消天然氣開發限制

不過，內地加強天然氣勘探與開採力度，提升供應能力，有助加速行業發展。發改委等日前宣布取消了天然氣勘探開發合作的限制，石油天然氣管道公司成立，都有助行業效率提升及穩定供應，燃氣接駁費的問題明朗化，城燃用戶增長亦成為天然氣消費帶來動力，行業中線依然樂觀。

潤燃高位回落不少，但今年以來股價仍累升超過兩成，大幅跑贏新奧能源（2688）、中國燃氣（0384）升約一成。潤燃淨現金資產負債表及自由現金流強勁，支持派息持續上升，股息回報率高，利好股價跑贏同業。但要留意，工業需求放緩，潤燃今年上半年的盈利有壓力，不利股價短期表現。然而，股價的調整，股息率提高，增加股份的吸引力，低位將有支持。

走勢上，潤燃跌至50天線初步有支持，但短線下跌動力大，反彈過後或再試低位，除非反彈可以重上40元，否則可待36元附近吸納，並以低收35元作止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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