劉思明：消費品牌股只宜短炒

雖然港股普遍下跌，中美貿易談判再吹淡風，科技股有沽壓，舜宇（2382）、瑞聲（2018）、中興通訊（0763）跌約2%，而強勢的物業管理股、濠賭股有回吐，汽車、醫藥股急彈回軟，但整體沒有明顯沽壓。市况疲弱，服飾、包裝食品、啤酒等內需股向好，吸引到資金追逐相關低殘股份，雨潤（1068）、維達（3331）、味千（0538）急升逾一成半。

內地豬肉供需關係趨緊再惹關注，雨潤昨日愈升愈有，收市升逾三成半，中糧肉食（1610）亦升逾3%；萬洲（0288）則受到中美貿易談判負面拖累，收市跌1%。

今年首季雨潤股價大漲，曾經升至2.6元，創多年新高，之後高位回落，到上周最多累跌近七成，昨日急升明顯只是低殘反彈，中糧肉食向上仍受制於2.8元，豬價的上漲是否再次掀起炒風有待觀察。

生豬量上半年急增 刺激中糧肉食

中糧肉食剛公布第二季營運數據，第二季生豬出欄量按年下降，但上半年總體保持較快增長，加上豬價上漲，養殖業務有望延續去年較強勁增長；第二季品牌生鮮豬肉收入佔比進一步提升，業務加快發展。難怪第二季營運數據公布，股價低位大幅回升。

此外，中糧肉食有機會被納入港股通名單，屆時獲得更多資金關注，將有利股價表現，中線看俏。走勢上，中糧肉食低位反彈，並重上2.5元，已止住跌勢，惟2.8元及3元阻力不輕，短線有機會在2.5元之上整固再挑戰高位，倘若回落失守2.4元，宜先行離場。

推廣費增經營困難 不宜高追維達

至於維達，公司昨公布上半年業績，每股盈利按年升半成，其中第二季毛利率提高，財務狀况改善，並增長派息，刺激股價做好。不過，公司的盈利增長部分得益實際稅率下降，而上半年推廣費增長不少，業務經營依然困難，現價估值不算吸引，欠誘因高追。

相比之下，味千早前公布第二季餐廳業務銷售額按年增長逾半成，反映公司走出投資百度外賣失利，並重新專注業務擴張，逐步取得成效。不過，中期缺乏催化劑，股價不易擺脫3至4元上落格局，只宜候低吸納。

[劉思明 還看今朝]