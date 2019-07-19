盧駿匡：現代牧業展大升浪機會高

單以恒指走勢而言，要待突破後才有明確方向，但從市底來看，向好機會較大，原因是近日強勢股與弱勢股的比率差距逐步收窄，本周三（17日）兩者比率出現相等的情況，表示市底有望短期確認強勢，反映大部分股份趨勢向上，並且會持續，據過往經驗資金已轉戰二三線股，技術走勢上已形成一浪高於一浪或出現橫行突破的股份會有較佳勝算。

雨潤料見底反彈 維達表現最遜色

在悶市中表現較佳的股份大部分都是內需股，當中包括雨潤食品（1068）、維達國際（3331）及現代牧業（1117）。3隻股份中以現代牧業的走勢最佳，技術上已突破了3月至今的大型波動區（見圖），並且有成交配合，相信後市展開大型升浪的機會較高。

至於雨潤方面，在豬肉價格持續上升及供不應求的情况下，刺激股價顯著上升並在大成交下突破過去4個多月的下跌趨勢，料股價有望已見底，並且展開反彈。3隻內需股中維達股價表現最為遜色，因此不是入市首選。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]