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經濟
2019年7月19日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
食其家擬年底攻港 挑戰吉野家 日本三大牛肉飯店之一 去年10月港成立公司
無懼示威活動 日零售商紛攻港
六福港澳首季同店銷售跌10%
界內證首日成交1187萬 三成產品「出界」
銀債約5.6萬人認購 金額超1.6倍
結售匯逆差193億美元兩年高 外管局：匯率波動引發低買高賣 沒有走資
考慮放寬或取消QFII額度限制
摩通前高層涉賄 案件明年2月審
眾安頻傳高層地震 陳勁辭任首席執行官
捲TVB廣告風波 維達：Tempo沒受影響
國泰貨運量連跌8個月
恒大：確保回A順利 延定派息方案
大和資本：示威無嚇怕外資 向國際展示香港法律體制
花旗：七成人認為現時置業時機差
Netflix美國訂戶量8年來首跌 上季少賺三成 股價早段挫逾10％
聯儲局減息前夕 韓國印尼先降息
fb拒煞停Libra開發
劉思明：消費品牌股只宜短炒
嚴啓明：古今中外元素 合奏創意音樂會
力伍：新城控股從「黑馬」到「黑天鵝」
技術取勝：碧桂園服務18.5元不容有失
盧駿匡：現代牧業展大升浪機會高
捷榮教埋冲咖啡 伙職訓局IVDC開課程
騰訊牽頭虛銀改名富融
劉思明：燃氣股回吐 潤燃趁低吸
周顯：財技炒股法已不流行
小啟
湯文亮：示威到尾聲 經濟開始轉壞
臨近大選 台樓市交投暫偏弱 買家等2020年後入市 低息持續支持樓價
港產兒童推理小說熱賣近600萬本 《大偵探福爾摩斯》推動畫電影
投資逾千萬動漫電影 今夏上映
作者厲河曾留學日本 松本清張粉絲
朗濤均呎1.36萬 白石角臨海壓軸盤 與鄰盤開售呎價相若 1房554萬入場
話你知：5年前呎價3300元奪地 白石角最低紀錄
晟林暫收近百票 超額逾2倍
君傲灣實呎首破1.9萬 兩房逼900萬
龍譽兩房月租2.3萬 同類新高
兆安李太8.25億購白建時道寧苑
規劃署不反對啟德商業地王增酒店
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技術取勝：碧桂園服務18.5元不容有失
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【明報專訊】美高梅中國13元短線支持（圖）
現代牧業中線上試1.6元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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