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力伍：新城控股從「黑馬」到「黑天鵝」

【明報專訊】最近股市便爆發了一次黑天鵝事件。7月3日下午，新城控股（滬：601155）實控人王振華涉嫌猥褻女童被刑拘一事在市場引起巨大波瀾。7月4日，王振華旗下3間上市公司新城控股、新城發展控股（1030）及新城悅（01755）（統稱新城系）大跌。新城控股極力強調王振華涉案是「個人原因」，當然，如果是一家質地好的公司，就算一時遇到什麼突發事件，股價遲早也會漲回來。但如果是一家外表光鮮，實則不堪一擊的公司，細微小事或許就能點燃導火索導致全盤崩塌。

那麼新城控股底子如何？過去數年，王振華掌控的新城系被視為內房黑馬，尤其是在房地產持續調控的2017年和2018年，新城控股銷售金額及銷售面積仍快速增長，2018年合同銷售金額達2210.98億元（人民幣‧下同），同比增長74.82%。

事發前新城控股股東榜上，基金、券商資管、QFII、北向資金各路買方齊集。同時，不少賣方研究機構輪番上陣，反覆力薦。然而，在業績超預期增長、拿地力度大增、銷售增速行業領先等美好詞彙背後，新城控股的機構調研資訊無處尋覓。這些調研資訊有無實地調研支持，恐怕也只有研究員知道。

利潤夾雜水分 曾惹上交所注意

在利潤方面，新城控股運用投資房地產公允價值變動收益、利息資本支出及新會計準則影響等手段對利潤適當調節，「注水」約34億元，這些手段引發監管層的注意。2019年4月初，上交所連發長達7頁的事後審核問詢函，質疑其利潤虛增、關聯交易涉嫌利益輸送等。隨後新城控股公告回應監管層問詢，43頁回函內容，在監管規則允許之內，展現出超高財務會計技巧，但也暴露出新城控股百億利潤的水分。今年首季，新城控股已顯疲態。

2015年底，新城控股還是一家年銷售額約200億元的中小房企，負債尚不到600億元。到去年，年銷售額超過2200億元，負債總額2793.62億元。2015至18年間，新城控股的資產負債率從79.54%上漲至84.57%；淨負債率在2015年末時僅為43%，2016和2017年則快速攀升至80%左右，2018年中期甚至一度達到100%。

資產負債率急增 年內需還逾133億

截至今年首季末，新城控股借款餘額約888.72億元，較2018年底借款餘額727.05億元增加161.67億元。到4月底，借款餘額達967.68億元，佔2018年末經審計淨資產509.57億元的47.22%。首4個月，銀行貸款淨增148.03億元，發行債券及債務融資工具淨增49.94億元。由此推算，僅在今年4月，借款新增78.96億元。截至今年首季末，新城控股一年內需償還債務合計133.65億元。

然而，隨着王振華犯案，無論是二級市場股價還是新城控股自身業務，都將受到影響。再加上百億即將到期的債務、百億「注水」的淨利潤，撲朔迷離的關聯交易，一切都給新城控股的發展蒙上一層陰影。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]

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