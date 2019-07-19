經濟
嚴啟明 時時度好橋

投資策略

下一篇 上一篇

嚴啓明：古今中外元素 合奏創意音樂會

【明報專訊】最近，應「奧地利史華哲協會」黎教授邀請到文化中心欣賞一場香港中樂團音樂會。本以為此類節目相當高貴典雅，也許需要正襟危坐，過程頗為沉悶……

結果卻看到兩個樂團合作的無限創意，令筆者喜出望外！

獲得「奧地利史華哲音樂大獎」的雅諾斯卡（Janoska Ensemble）歐洲樂團，以特殊的音樂風格風靡中歐。樂團的幾名成員都屬於同一個斯洛伐克家庭成員，他們生於音樂世家，均受過嚴格的古典音樂培訓，至今已是樂團第六代。演奏時採用傳統的小提琴、大提琴及鋼琴，但表演風格絕不傳統，他們把大家耳熟能詳的旋律重新編曲，以熱情洋溢、活潑非凡的方式演繹，令聽者獲得嶄新的、意料之外的感受，被譽為「雅諾斯卡風格」。

當晚第一個創新，是中西音樂合作。雅諾斯卡與香港中樂團，一中一西、一小（幾個人）一大（中樂團演出者超逾80人）、樂器完全來自東西兩方，本屬南轅北轍的兩派樂風，雅諾斯卡特別來到香港，兩者在這個東西文化薈萃的地方合作表演，意義已是不同凡響。

打扮活潑 皮鞋踏響配合音樂

第二是中西合璧的節目安排。其中包括了很多公眾耳熟能詳的選曲，例如：披頭四樂隊保羅麥卡尼（Paul McCartney）的《Yesterday》、莫扎特的《Overture to the Marriage of Figaro》、鄧麗君主唱的《月亮代表我的心》、小約翰勞斯的《Die Fledermaus》、唐朝名曲《春江花月夜》等。一天晚上馳聘於古今中外名曲之中，中段更有歌唱及邀請觀眾合唱環節，非常賞心悅聽。

第三是聲色藝全的表演。雖然這是屬於正統的音樂會，雅諾斯卡的表演卻充滿活力，除了編曲獨特，大多非常輕快悅耳外，表演時也活潑可愛。他們穿上圓領T恤、外套西裝、反光的珠片皮鞋，拉奏彈琴的技巧出神入化，輕快處飄逸如風；到音樂強勁之處，他們配合節拍，利用皮鞋踏響舞台，讓踏台之聲也成為音樂的部分；到了興奮之處，兩位小提琴手甚至一齊跳起來！高潮處此起彼落。

中樂團環保科學方式改良樂器

第四是中樂團的創新。當晚的壓軸演出有兩個重點項目：一是由作曲家伍敬彬改編雅諾斯卡樂團原作的《Paganinoska》，讓中樂團加入原屬歐洲的歌曲中演出；另一是由伍敬彬原作的新曲《下一站，月球》，此兩曲皆由香港中樂團委任創作，彰顯樂團銳意創新的精神。

此外，中樂團另設一樂器改革小組，把傳統的中樂器改良，例如以環保的PET聚脂纖維膜代替傳統樂器使用的蟒蛇皮，以科學計算法重新設計中樂力器的共鳴箱等。樂團並時常舉辦中樂論壇及作曲比賽，曾締造世界最多人同時演奏的健力士紀錄等，多次獲得藝術成就、中樂教育、管治管理、市場推廣等獎項。

雖然表演非常創新及精彩，可惜當晚未見滿座。筆者謹藉此小文，把愉悅的心情真實反映給各位愛樂的市民，唯望大家多支持本地樂團這麼有創意及精彩的演出。

歡迎讀者分享好橋：kmyimbiz@gmail.com

全球財智幕僚香港董事及分組主席

[嚴啟明 時時度好橋]

上 / 下一篇新聞

食其家擬年底攻港 挑戰吉野家 日本三大牛肉飯店之一 去年10月港成立公司
食其家擬年底攻港 挑戰吉野家 日本三大牛肉飯店之一 去年10月港成立公司
無懼示威活動 日零售商紛攻港
無懼示威活動 日零售商紛攻港
六福港澳首季同店銷售跌10%
六福港澳首季同店銷售跌10%
界內證首日成交1187萬 三成產品「出界」
界內證首日成交1187萬 三成產品「出界」
銀債約5.6萬人認購 金額超1.6倍
銀債約5.6萬人認購 金額超1.6倍
結售匯逆差193億美元兩年高 外管局：匯率波動引發低買高賣 沒有走資
結售匯逆差193億美元兩年高 外管局：匯率波動引發低買高賣 沒有走資
考慮放寬或取消QFII額度限制
考慮放寬或取消QFII額度限制
摩通前高層涉賄 案件明年2月審
摩通前高層涉賄 案件明年2月審
眾安頻傳高層地震 陳勁辭任首席執行官
眾安頻傳高層地震 陳勁辭任首席執行官
捲TVB廣告風波 維達：Tempo沒受影響
捲TVB廣告風波 維達：Tempo沒受影響
國泰貨運量連跌8個月
國泰貨運量連跌8個月
恒大：確保回A順利 延定派息方案
恒大：確保回A順利 延定派息方案
大和資本：示威無嚇怕外資 向國際展示香港法律體制
大和資本：示威無嚇怕外資 向國際展示香港法律體制
花旗：七成人認為現時置業時機差
花旗：七成人認為現時置業時機差
Netflix美國訂戶量8年來首跌 上季少賺三成 股價早段挫逾10％
Netflix美國訂戶量8年來首跌 上季少賺三成 股價早段挫逾10％
聯儲局減息前夕 韓國印尼先降息
聯儲局減息前夕 韓國印尼先降息
fb拒煞停Libra開發
fb拒煞停Libra開發
劉思明：消費品牌股只宜短炒
劉思明：消費品牌股只宜短炒
力伍：新城控股從「黑馬」到「黑天鵝」
力伍：新城控股從「黑馬」到「黑天鵝」
技術取勝：碧桂園服務18.5元不容有失
技術取勝：碧桂園服務18.5元不容有失
盧駿匡：現代牧業展大升浪機會高
盧駿匡：現代牧業展大升浪機會高
捷榮教埋冲咖啡 伙職訓局IVDC開課程
捷榮教埋冲咖啡 伙職訓局IVDC開課程
騰訊牽頭虛銀改名富融
騰訊牽頭虛銀改名富融
劉思明：燃氣股回吐 潤燃趁低吸
劉思明：燃氣股回吐 潤燃趁低吸
周顯：財技炒股法已不流行
周顯：財技炒股法已不流行
小啟
小啟
湯文亮：示威到尾聲 經濟開始轉壞
湯文亮：示威到尾聲 經濟開始轉壞
臨近大選 台樓市交投暫偏弱 買家等2020年後入市 低息持續支持樓價
臨近大選 台樓市交投暫偏弱 買家等2020年後入市 低息持續支持樓價
港產兒童推理小說熱賣近600萬本 《大偵探福爾摩斯》推動畫電影
港產兒童推理小說熱賣近600萬本 《大偵探福爾摩斯》推動畫電影
投資逾千萬動漫電影 今夏上映
投資逾千萬動漫電影 今夏上映
作者厲河曾留學日本 松本清張粉絲
作者厲河曾留學日本 松本清張粉絲
朗濤均呎1.36萬 白石角臨海壓軸盤 與鄰盤開售呎價相若 1房554萬入場
朗濤均呎1.36萬 白石角臨海壓軸盤 與鄰盤開售呎價相若 1房554萬入場
話你知：5年前呎價3300元奪地 白石角最低紀錄
話你知：5年前呎價3300元奪地 白石角最低紀錄
晟林暫收近百票 超額逾2倍
晟林暫收近百票 超額逾2倍
君傲灣實呎首破1.9萬 兩房逼900萬
君傲灣實呎首破1.9萬 兩房逼900萬
龍譽兩房月租2.3萬 同類新高
龍譽兩房月租2.3萬 同類新高
兆安李太8.25億購白建時道寧苑
兆安李太8.25億購白建時道寧苑
規劃署不反對啟德商業地王增酒店
規劃署不反對啟德商業地王增酒店