聯儲局減息前夕 韓國印尼先降息

歐料修訂前瞻指引 鋪路減息

經濟師預期，歐洲央行亦將於下周四的議息會議修訂前瞻指引，為9月減息鋪路。雖然6月的歐元區通脹增長1.3％，略高於預期，但仍遠低於接近2％的通脹目標。政治不確定性及經濟疲軟，令歐洲央行行長德拉吉近期趨於鴿派。

標普全球評級（S&P Global Ratings）經濟師預計，歐洲央行將在9月會議將存款利率下調0.1厘。目前其存款利率為負0.4厘。分析預期，歐洲央行有可能在10月恢復每月150億歐元（1315億港元）的資產購買額度。

標普的報告稱，歐洲的服務業仍然強勁，但製造業未見明顯恢復。作為歐洲製造業中心，德國和意大利的經濟在衰退邊緣徘徊，且面臨英國脫歐、中美貿易戰、美國潛在向歐洲汽車加徵關稅等風險，預計製造業疲軟可能為服務業構成壓力。若聯儲局7月減息令歐元轉強，歐洲央行將最快在9月減息。瑞銀亦估計，歐央行可能在9月及12月，各減息0.1厘。

英：倘無協議脫歐 經濟收縮2%

此外，英國預算責任辦公室（OBR）利用國際貨幣基金組織（IMF）的數據，預測英國倘無協議脫歐，英國明年經濟可能收縮2%。IMF早前的報告稱，按照美國近期的基本面，美元被高估6%至12%。美國財長梅努欽表示，​​美國的美元政策目前沒有變化。他拒絕評論美元目前的匯率水平。美國總統特朗普多次表示，美元強勢會影響美國競爭力。

大摩次季利潤按年跌10％

摩根士丹利昨公布第二季利潤按年跌10％至22億美元，收入按年跌3%至102.4億美元，但兩者均勝市場預期。全球貿易緊張局勢使證券交易平靜，不過摩根士丹利的財富管理業務及投資管理業務收入均勝於預期。昨公布的美企業績好壞不一，美股早段偏軟。

（綜合報道）

[國際金融]