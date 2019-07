Netflix美國訂戶量8年來首跌 上季少賺三成 股價早段挫逾10％

熱門劇集回歸 今季全球望增700萬戶

Netflix在致股東信承認,將陸續失去目前的收視王牌劇集《我們的辦公室》(The Office)、《老友記》(Friends)及迪士尼影片等在美國本土及國際市場的播映權,但預期省下的巨額授權費,可提供更多資源製作原創節目。單是《我》和《老》劇的一年授權費已達1.9億美元。過去一年,Netflix觀眾收看串流影片的總時數為600億個小時,而即使是收看時數最高的《我》劇,其佔總收看時數的百分比也不足1%。Netflix表示,參考以往的經驗,當熱門節目下架後,觀眾很快會轉看其他節目。

Netflix預計,隨着《怪奇物語》(Strange Things)、《女子監獄》(Orange Is the New Black )等受歡迎劇集在第三季回歸,可望刺激全球訂戶在今季增長700萬,其中620萬來自美國以外的市場。根據調查機構尼爾森(Nielsen)的數據,《怪奇物語》開播頭4天,已錄得超過4070萬戶收看。目前其全球訂戶有1.515億。

上季月費調整地區 表現尤其欠佳

就上季表現來說,Netflix承認所有地區也未能達到訂戶增長目標,情况以月費出現調整的地區尤甚。不過該公司認為,市場競爭並非影響訂戶數量的因素,因為次季市場格局尚未發生重大變化。不過市場人士關注華納媒體(WarnerMedia)、蘋果和NBC環球等將紛紛進軍串流影片領域,其中Disney+的串流服務更將於11月推出,提供《星球大戰》、漫威英雄系列等影片,而月費僅收6.99美元,較12.99美元的Netflix標準月費低近一半,令Netflix將面臨激烈的競爭。

為此Netflix銳意加強原創節目內容,單在今年Netflix的原創內容已獲117項艾美獎提名。該公司打算今年為影片內容投資逾150億美元,較去年高出30億美元。由於其訂戶增長主要來自美國以外的海外市場,因此它將投放更多資源為不同地區製作本地化節目。

Netflix將繼續透過貸款支付龐大的內容支出。截至6月底,長期債務達126億美元,較3月底高出23億美元。對於全年的自由現金流,Netflix維持負35億美元的預期,但預計此後將有所改善。對於有傳言指Netflix將引入廣告幫補收入,Netflix就明確否認會引入廣告。

(綜合報道)

[國際金融]