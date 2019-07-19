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Netflix美國訂戶量8年來首跌 上季少賺三成 股價早段挫逾10％

【明報專訊】串流媒體巨擘Netflix第二季的美國訂戶數量出乎市場意料不升反跌，是2011年以來美國訂戶首次減少，按季流失近13萬付費訂戶。上季美國以外的海外付費訂戶增長亦只有280萬左右，較Netflix預期少近200萬。Netflix將訂戶增長欠佳歸咎於5月起加價，以及原創內容未吸引到更多觀眾。該公司上季利潤跌近三成至2.7億美元。Netflix未來將失去多套經典劇集的播映權，又要面臨迪士尼、蘋果等進軍串流影片領域，Netflix早段股價跌逾10%。

熱門劇集回歸 今季全球望增700萬戶

Netflix在致股東信承認，將陸續失去目前的收視王牌劇集《我們的辦公室》（The Office）、《老友記》（Friends）及迪士尼影片等在美國本土及國際市場的播映權，但預期省下的巨額授權費，可提供更多資源製作原創節目。單是《我》和《老》劇的一年授權費已達1.9億美元。過去一年，Netflix觀眾收看串流影片的總時數為600億個小時，而即使是收看時數最高的《我》劇，其佔總收看時數的百分比也不足1%。Netflix表示，參考以往的經驗，當熱門節目下架後，觀眾很快會轉看其他節目。

Netflix預計，隨着《怪奇物語》（Strange Things）、《女子監獄》（Orange Is the New Black ）等受歡迎劇集在第三季回歸，可望刺激全球訂戶在今季增長700萬，其中620萬來自美國以外的市場。根據調查機構尼爾森（Nielsen）的數據，《怪奇物語》開播頭4天，已錄得超過4070萬戶收看。目前其全球訂戶有1.515億。

上季月費調整地區 表現尤其欠佳

就上季表現來說，Netflix承認所有地區也未能達到訂戶增長目標，情况以月費出現調整的地區尤甚。不過該公司認為，市場競爭並非影響訂戶數量的因素，因為次季市場格局尚未發生重大變化。不過市場人士關注華納媒體（WarnerMedia）、蘋果和NBC環球等將紛紛進軍串流影片領域，其中Disney+的串流服務更將於11月推出，提供《星球大戰》、漫威英雄系列等影片，而月費僅收6.99美元，較12.99美元的Netflix標準月費低近一半，令Netflix將面臨激烈的競爭。

為此Netflix銳意加強原創節目內容，單在今年Netflix的原創內容已獲117項艾美獎提名。該公司打算今年為影片內容投資逾150億美元，較去年高出30億美元。由於其訂戶增長主要來自美國以外的海外市場，因此它將投放更多資源為不同地區製作本地化節目。

Netflix將繼續透過貸款支付龐大的內容支出。截至6月底，長期債務達126億美元，較3月底高出23億美元。對於全年的自由現金流，Netflix維持負35億美元的預期，但預計此後將有所改善。對於有傳言指Netflix將引入廣告幫補收入，Netflix就明確否認會引入廣告。

（綜合報道）

[國際金融]

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