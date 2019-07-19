花旗：七成人認為現時置業時機差

近半青年無興趣上車

今年第二季有71%受訪者，認為現時屬於差或極差的置業時機，比今年首季的57%，高出14個百分點。當中年齡介乎21至29歲的年輕受訪者當中，亦有超過七成認為現非置業好時機。認為現時屬於好或極好置業時機的受訪者比例，由2019年第一季的4%下降至2019年第二季的2%。

看好受訪者較前季少

相比今年第一季，市民對樓價走勢的看法有所逆轉，受訪者觀望香港樓價在未來12個月上升者，佔比36%，比首季的42%，下跌6個百分點。預期樓價下跌的受訪者比例，則達28%，較今年首季增加4個百分點。受訪者對置業的興趣，則從第一季表示非常有興趣或頗感興趣的比例26%，稍降至第二季的25%；年齡組別21至29歲的年輕受訪者當中，亦有接近四分之一表示現時對置業非常感興趣或頗感興趣；反而非常不感興趣或頗不感興趣的比例，從45%提高至47%。

是項調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在2019年6月訪問超過500名香港市民。