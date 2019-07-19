經濟
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大和資本：示威無嚇怕外資 向國際展示香港法律體制

【明報專訊】近期香港的社會紛爭令投資界也關注，市場憂慮會有資金撤出。大和資本昨日發表報告表示，近日香港的大型示威活動，令香港在國際間更有名，亦向國際展示了香港的法律體制，相信外資仍會視香港為安全的渠道去投資中國。而只要香港企業繼續做到審慎理財及願意派息，環球投資者仍願意給予較高估值。

明報記者 廖毅然

大和資本中國及香港地產主管簡國裕於報告指出，香港正處於不斷變化的狀態，未來會隨着與各種不斷演變的參數而作出改變，包括香港與內地的關係，及中美關係等等。在與眾多專家討論後，他相信香港上市的企業目前在全球範圍內的地位令人擔憂，但當前的情况是機會多於風險，香港公司可以在全球投資界找到自己的位置。

港企成熟可信賴

他指出，有投資者相信香港公司有悠久歷史，亦有較好的透明度與企業管治水平，相信香港公司可以作為投資中國的另一渠道。由於不少香港公司在財務上較審慎，亦普遍更願意派息，現時最少有3家企業，包括領展（0823）、港交所（0388）及港鐵（0066）的估值較環球同業高。

對於香港家族經營的地產公司，他相信現代化的過程已展開，只要他們繼續展現到財政審慎、肯派息、願意剝離非核心資產及開始從內地的投資取得回報，相信他們可協助香港公司在當前不明朗的環球前景下，在環球投資界確立一定的地位。據大和的數據，目前恒生地產股指數的股息率，低於歷史平均水平（見圖）。

貿戰拉鋸 亞洲區經濟受影響

市况方面，韓國央行昨日出乎市場意料宣布減息，日本出口數據下滑，市場擔心貿易戰拉鋸下，亞洲區經濟受影響，日經平均指數跌2％，上證綜指跌1％。港股相對抗跌，恒指盤中最多跌217點，收報28,461點，跌131點，國指跌64點至10,784點，主板成交持續低迷，僅606億元。

舜宇（2382）及瑞聲（2018）均跌逾2％，騰訊（0700）跌1.8％，友邦（1299）倒升0.8％。

相關字詞﹕示威活動 港股 地產股 簡國裕 大和

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