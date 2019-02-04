捲TVB廣告風波 維達：Tempo沒受影響

中美摩擦人幣貶值 營商受挑戰

維達昨日公布截至6月底中期業績，上半年純利較去年同期上升5.4%至4.4億元；受惠於中國內地及電商強勁的銷售帶動，期內收入增長7.6%至78.9億元。上半年毛利率錄28.1%，同比跌1.6個百分點；第二季度毛利率為30%，按季高3.7個百分點。期內，集團錄得匯兌虧損1000萬元，同比跌54.5%。每股基本盈利36.8仙，中期息7仙。

Tempo曾於本月13日在其facebook專頁發帖稱，堅決維護一國兩制，強調未來將如常進行包括TVB（0511）在內的香港地區電視廣告投放，事件惹來網民不滿並揚言罷用Tempo。集團行政總裁麥燾回應指，暫時未見Tempo銷售量有明顯負面影響，強調公司的工作是要做好每個紙巾產品。

對於木漿價格走向，麥燾指出，下半年價格走向是未知數，但認為因需求疲弱，木漿價格現時已貼近低位，再下降的空間不大。他又透露，公司下半年有較多宣傳促銷，但僅限低價位產品，以應對市場激烈競爭，相信公司在低木漿成本中達到平衡。