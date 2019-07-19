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眾安頻傳高層地震 陳勁辭任首席執行官

【明報專訊】內地互聯網保險公司眾安在綫（6060）今年頻繁傳出高層不穩消息，集團昨日公布，前年有份帶領公司來港上市的總經理兼聯席首席執行官陳勁以「個人工作安排」辭去職務，即日生效，聯席首席執行官姜興將轉任總經理兼首席執行官。公告顯示，陳勁「退位」後將繼續於眾安擔任執行董事、董事會投資決策委員會主任委員及金融科技研究院理事長職務。

證實陳瑋王禹吳逖離職

眾安在綫昨日創上市新低，全日跌近1%，收報18.54元。此前媒體爆出數名眾安高層陸續辭職，包括眾安科技前首席執行官陳瑋、眾安保險汽車事業群前總裁王禹及眾安保險前副總裁吳逖，陳勁昨日出席電話會議時回應，確認以上三人離職屬實。但他指，公司出現人事變動屬正常現象，而眾安上市以來辭職、屬於「高管」的僅有吳逖一人，整個高管團隊穩定。他否認人事變動受到股東壓力，指股東一直支持公司決定，但他未有回應近期管理層會否出現更多變動。

陳勁：人事變動正常

眾安旗下合資公司眾安銀行今年3月獲發香港虛擬銀行牌照，獲發牌照不久後公司已有兩名董事離職。翻查資料發現，公司成立之初曾出任董事的思捷環球（0330）主席、前恒生「大班」柯清輝於今年4月11日辭去董事職位，而另一位曾任證監會非執董的眾安銀行前董事區嘯翔則於今年6月30日辭職。陳勁則回應稱，眾安於香港的虛擬銀行業務進展順利，並不會因為幾個人的離職而發生改變。

相關字詞﹕姜興 陳勁 眾安

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