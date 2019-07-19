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摩通前高層涉賄 案件明年2月審

【明報專訊】摩根大通（亞太）前董事總經理梁嘉彰早前因涉嫌賄賂，利用其投行的「子女聘用計劃」聘用嘉里物流（0636）主席兒子，遭廉政公署起訴，指她干犯向代理人提供利益罪名。該案昨日在區域法院審理，梁嘉彰否認控罪，該案的審訊前覆核將於今年12月6日進行，並將於明年2月25日開審，料初步審訊時間需時8天。梁一旦被定罪，最高可被判囚7年。

檢控官提出的案情指，梁嘉彰於2010年1月份向時任嘉里物流主席洪敬南提議，讓洪兒子洪任毅到摩根大通任職，藉此換取洪敬南在嘉里建設（0683）及嘉里物流發揮影響，將公司生意交由摩根大通處理。法庭文件指，儘管洪任毅的學業成績較低，亦缺乏財務或會計經驗，但是在梁嘉彰要求下，摩根大通或摩根大通證券據此於2010年6月聘請洪任毅為永久職員，年薪為54.5萬元，並獲房屋津貼18萬元。到2011年時，洪任毅的年薪上調至64萬元，直到他於2011年10月離職為止。

檢控官呈上的法庭文件續指出，梁嘉彰曾與同事聲言，聘請洪敬南兒子可幫助摩根大通於嘉里物流的首次公開招股中獲取優待。嘉里物流於2013年12月掛牌交易，摩根大通當時未有參與嘉里物流的上市工作。但廉署指經搜查摩根大通辦公室，發現證據表明梁嘉彰曾大力爭取嘉里物流招股生意。梁於今年5月獲准以2萬元保釋外出。她離開摩根大通後，目前正在營運自己的創業資本公司。

相關字詞﹕洪任毅 洪敬南 梁嘉彰 摩根大通 嘉里物流

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