考慮放寬或取消QFII額度限制

外管局今年6月已進行了一次較重大的改革，取消QFII資金匯出總規模不得超過境內資產20%比例要求，同時取消QFII及RQFII的本金鎖定期要求，投資者可根據投資情況匯出本金；另一方面，允許QFII和RQFII展開外匯套期保值，對冲境內投資的匯率風險。改革後，外管局在資金匯出方面已經不再設限，只剩下對額度的宏觀審慎管理，而外管局局長、人行副行長潘功勝同月出席陸家嘴論壇時也表示，將會繼續推動QFII和RQFII的機制改革，研究適度放寬，甚至取消QFII額度管理。

除了QFII，王春英亦提到，要支持下周一（22日）開板的科創板健康發展工作，做好滬倫通下存託憑證跨境資金管理工作；推進銀行間債券市場開放渠道整合。

內媒：滬深港通擬擴每日額度

此外，就內地傳媒報道，香港金管局計劃適時擴大滬深港通的每日額度，金管局表示，有關考慮是回應近日廣東省發布粵港澳大灣區建設3年計劃的報道。