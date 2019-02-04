結售匯逆差193億美元兩年高 外管局：匯率波動引發低買高賣 沒有走資

明報記者 陳子凌

據外管局公布，6月銀行結匯1423億美元，售匯1616億美元，結售匯逆差193億美元；累計上半年銀行結匯8883億美元，售匯9216億美元，結售匯逆差332億美元。

半年累計逆差332億美元

王春英昨日於發布會上回應，雖然銀行結售匯逆差創兩年新高，但如綜合考慮遠期結售匯和期權交易等其他因素，外匯市場供求呈現基本平衡。

月均逆差低於去年 供求良好

她又指出，從中美貿易摩擦升級後的5月及6月看，銀行結售匯月均逆差66億美元，比去年下半年月均逆差下降44%，說明供求狀况相對良好，月度波動主要受市場預期之下，逢高結匯和逢低購匯的市場調節影響。

招行：適逢派息需求 逆差急擴大

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽指出，5月中美貿易摩擦升溫，人民幣匯率一度跌破6.9關口，不過市場對人民幣「破7」預期不高，促使當月的結匯需求上升；而隨着6月，尤其是6月下旬市場對美國聯儲局減息預期增強，加上中美可能恢復談判等利好因素影響，美匯指數下探，人民幣逐漸反彈，令市場的購匯意願逐漸增強，加上派息的購匯需求，才使單月銀行結售匯出現較大波動。

近期美元跌人幣回升

王春英亦表示，今年5月中美摩擦升級後，人民幣貶值幅度和貶值預期都低過去年下半年，顯示外匯市場情緒更加理性，涉外收支行為調整更加平穩，中國跨境資金流動的影響總體可控。

至於下半年，王春英認為全球貿易保護主義等不確定因素仍較多之下，跨境資金流動仍可保持平穩運行，因為國際貨幣環境相對寬鬆，中美利差擴大，此外，市場對人民幣匯率雙向波動的預期日趨理性，企業的適應度提升，個人結售匯也更加穩定，為外匯市場穩定提供有利條件。