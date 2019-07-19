銀債約5.6萬人認購 金額超1.6倍

政府發言人稱，根據從配售機構收集到的初步資料，認購金額約79億元，認購人數約5.6萬。根據初步認購數字，債券認購金額和人數均高於去年兩成多。但發言人強調以上數據為配售機構匯報的初步數據，仍待進一步核實，最終數字可能會有出入。

今次是政府第4次發行銀色債券，發行總額30億元，條款與去年相同，一樣設有3厘保證回報。去年認購金額為62億元，認購人數約4.5萬。

多家銀行稱申請按年增

認購期間，適逢港元拆息由高位回落，漸趨正常化，且環球央行均有減息預期。匯豐及中銀香港（2388）均指出，今年銀債申請總數量及金額比去年均有增加。恒生銀行（0011）亦稱，今年認購人數及金額均較去年增加，平均每人認購約15萬元。中小型銀行的反應亦理想，花旗稱，認購金額較去年上升近六成，認購人數較去年上升近一成。招商永隆銀行更稱，該行客戶最高認購金額為200萬元，即200手之多，整體申請人數及金額均較上年有雙位數字增長。

大新銀行（2356）執行董事兼財富管理處主管陳維堅表示，今年認購情况比去年活躍，該行認購銀債的金額及人數比去年上升20％至30％。