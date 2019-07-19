界內證首日成交1187萬 三成產品「出界」

首日成交最大的兩隻界內證均由海通發行，分別是平安海通零二界B（47042）和恒指海通零一界B（47048），分別掛鈎平保（2318）及恒指，兩隻界內證成交金額共972萬元，佔整體市場八成。這兩隻界內證截至昨日收市均在界內，平安海通零二界B的一隻上限價為95元，與今天平保收市價94.1元，相差不足1％，而界內證價格為0.67元。至於恒指海通零一界B的上限價及下限價為29,080點及27,600點，高低波幅5％，界內證價格為0.52元。

海通：恒指界內證條款定價吸引

海通國際證券股票衍生產品部副總裁黃麗幗認為，該恒指界內證條款和定價吸引，故吸引資金流入，而平保界內證區間較闊，吸引長線看好的投資者。她又稱以恒指、友邦（1299）、騰訊（0700）和平保的界內證較多人留意。

昨日全日共有13隻界內證「出界」，佔已掛牌界內證總數約三成，有不少已出界的界內證，本身設計較獨特。例如匯豐發行的恒指匯豐零一界A（47013），與恒指掛鈎，昨日的價格只有0.275元，因為其範圍為18,000點至21,000點，即使上限價亦與昨日收市價有26％距離，如果股市在半年後的到期日大跌，投資者才會有賺。同樣是匯豐發行的騰訊匯豐零一界B（47014），與騰訊掛鈎，在半年後到期，亦是博騰訊大跌，區間為190元至250元。

摩通：不少投資者主動查詢

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓表示，由界內證上市首日的情况來看，市場初步反應理想。該行以恒指相關界內證最受投資者歡迎，投資者傾向選擇上下限範圍介乎26,400點至31,200點的恒指界內證。

張智卓指出，昨日收到不少投資者主動查詢關於界內證的資訊，大部分為未曾參與過傳統窩輪及牛熊證交易的投資者，反映界內證的推出，可吸納一批風險承受能力相對較低，但同時希望獲取相較持有正股能帶來更高回報的投資者。