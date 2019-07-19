六福港澳首季同店銷售跌10%

內地同店銷售跌7%

對於首季整體同店銷售跌10%，集團指由於基數相對較高而中美貿易戰持續影響市場氣氛，黃金產品及珠寶首飾產品的整體同店銷售增長分別跌19%及升4%。在2019財年首季，六福港澳首季同店銷售升26%，內地首季同店銷售跌2%，整體首季同店銷售升22%。截至6月底，集團自營店共208間，當中139間設於內地、47間設於香港、11間設於澳門及11間設於海外。各地共設1861間六福店舖，其中1790間位於內地。

歷峰名表銷售額跌2%

此外，瑞士奢侈品集團歷峰（Richemont）表示，剔除匯兌因素，截至6月底止一個季度，手表業務銷售額下滑2%。集團稱，作為瑞士表商最大出口市場的香港發生抗議活動，導致店舖關閉、遊客到訪量下降，為手表銷售帶來衝擊。

歷峰旗下腕表品牌包括萬寶龍（Montblanc）、積家（Jaeger LeCoultre）、伯爵（Piaget）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、卡地亞（Cartier）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）等。