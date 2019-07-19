無懼示威活動 日零售商紛攻港

DON DON DONKI尖沙嘴店開幕

零售協會年初預計，全年香港零售銷售將有低單位數字增長，不過本周就指出，如果大型示威活動情况持續，協會將修訂2019全年整體銷售額的預測至下跌雙位數。雖然市况未明，不過DON DON DONKI日前在尖沙嘴的首間分店已經開幕，店內裝潢貼近日本，包括手寫宣傳標語，亦落實第2間分店去向，將設於港鐵荃灣西站海之戀商場。另外，去年來港插旗的@cosme store，主要出售美妝類產品，現時已有4間分店，分別位於尖沙嘴、屯門、將軍澳等，民生及遊客區都見其蹤影。

松本清早在2007年調查港市場

本周亦有外電報道，松本清預期，受日本人口減少影響，藥妝市場將日漸萎縮，品牌有意將目標轉向海外市場。早在2007年時，松本清為了調查香港市場，在港成立「松本清香港公司」，品牌現時計劃在7月底將松本清香港公司成為旗下子公司。松本清主要出售藥妝類產品，與@cosme store略有不同，例如只有前者發售藥物。