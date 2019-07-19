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食其家擬年底攻港 挑戰吉野家 日本三大牛肉飯店之一 去年10月港成立公司

【明報專訊】沉寂已久的香港快餐市場終有新品牌加入，根據一個日本討論區流出的截圖，與吉野家齊名、有「牛丼御三家（牛肉飯「三巨頭」）」之稱的日本連鎖快餐「食其家（すき家）」正研究今年底來港開店，惟未敲定確實時間及地點。本報致電食其家香港分公司查詢，發言人承認的確有此計劃，不過一切屬籌備當中，具體開店時間及地點有待公布。

明報記者 蕭嘉聰

翻查資料，「食其家」母公司Zensho去年10月來港成立公司，董事名單包括Zensho旗下食其家董事長西川洋司。網上昨日流傳的內部電郵以Zensho香港董事總經理（Managing Director）西川洋司的名義發出，內容提到稍後會在社交媒體公布香港首間店舖的詳情，不過仍未決定會否使用「すき家」品牌名稱及同一商標，公司正在考慮當中，但就不會使用「壽喜家」作為名稱。

網上流傳電郵 社交媒體公布港店詳情

日本三大牛肉飯店中，食其家及松屋目前尚未踏足香港，反而吉野家已是香港主要連鎖快餐店之一，主要產品為牛肉飯以及一人火鍋等，早市及茶市就有本地特色食品，例如牛肉出前一丁。但有別於食其家計劃自行發展香港市場，香港吉野家目前是由合興集團（0047）洪氏家族以特許經營方式營運，根據香港吉野家官網，首間分店於1991年開業，截至今年6月底共有61間分店。

至於食其家，根據Zensho的數據，截至今年6月底止在日本擁有1930間分店，其日本官網指出，以市場份額計，食其家是日本最大的牛肉飯連鎖店。Zensho截至今年3月的財年中，在日本新開設117間店，國外則大增508間店，當中美國、加拿大及澳洲就以特許經營模式營運。

食其家分店最多 母公司收入稱冠

比較三大連鎖牛肉飯品牌，食其家的分店最多，母公司以多品牌策略經營，收入亦稱冠，不過吉野家歷史最為悠久，首間餐廳早於1899年已經開業。以一碗大盛牛肉飯計，吉野家的售價最貴，食其家其次，松屋則最廉宜，分別為510日圓（約36.9港元）、480日圓（約34.7港元）及450日圓（約32.5港元）。

大盛牛肉飯 吉野家最貴松屋最廉

此外，近日吉野家亦一度成為城中熱話，事緣公司facebook早前發文提及「獅子狗」疑影射警員，其後帖文被刪，合興行政總裁洪明基向傳媒表示曾參加撐警大會，並解僱相關員工。雖然吉野家facebook及合作的廣告公司其後發聲明澄清無員工被解僱，但部分網民仍發起「罷食」行動。

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