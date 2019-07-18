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港股只買鐵塔舜宇港交所

【明報專訊】張程光不單教路目前「買股勝買樓」，而且亦不吝嗇向讀者分享個人港股最新部署。他指出，中美貿易戰如何發展仍有很多變數，此不明朗因素將壓抑恒指上升空間，故目前要「炒股不炒市」，「即使恒指不升，個別股票價格也可以上升」，當中他暫時只看好中國鐵塔（0788）、舜宇光學（2382）及港交所（0388）。由中移動（0941）、聯通（0762）及中電信（0728）三大內地通訊營運商分拆、全球規模最大的通訊鐵塔基建服務提供商中國鐵塔去年8月8日上市以來股價先跌後升，昨日收報2.07元，較招股價1.26元升64%，同期恒指僅升1.2%。

鐵塔受惠5G需求 市佔率高具優勢

中國鐵塔主營業務包括基於站址資源與通訊營運商開展塔類業務、室分業務（即向通訊營運商提供室內分佈式天線系統，並連接其通訊設施），以及向不同行業客戶提供信息服務。截至去年底，集團運營並管理站址達194.8萬個，租戶300.9 萬個，去年收入按年增4.6%至718億元人民幣，盈利升36.4%至26.5億元人民幣，惟現價市盈率高達100倍，可能令不少投資者卻步。

阿里回港短期利港交所 不利騰訊

不過，張程光強調買股要看前景，指中央在全國推動5G屬堅定不移的國策，「即使美國日後不再賣晶片給中國，中國也會繼續難難發展5G」，而他近日從內地所見，不少公路兩旁已更換內設光纖通訊的LED標桿，除繼續作夜間照明用途外，亦可全天候提供5G傳送服務，故全國廣泛應用5G料僅屬時間問題，屆時對數據需求勢必大增，鐵塔可由通訊營運商及不同行業的客戶取得更多生意，加上具備優秀工程師團隊，市佔率逾九成亦具競爭優勢，業務高速增長可期。他預測鐵塔股價中長線可升抵2.5元。

另外，張程光亦看好向華為等智能手機品牌提供鏡頭等零件的舜宇，指即使隨着中美貿易戰爆發，華為亦調低今年智能手機出貨量預測，但由於舜宇股價過去一年已大幅調整，相信該股投資價值已重現，惟也要提防特朗普言論及人民幣貶值等兩大風險，「若特朗普突然發言或在Twitter留言指要進一步封殺華為，舜宇股價亦會下跌，所以情况比較麻煩；另外，舜宇很多產品均以人民幣計價，若人民幣貶值會影響其盈利，我也不知道人民幣會否繼續貶值，但若投資者願意承擔此風險的話，還是可以買舜宇的」。

張程光亦看好港交所，指隨着阿里巴巴在今年稍後時間來港掛牌，港股大市日均成交額可望突破1000億元，屆時港交所股價亦可重上300元。作為比較，他相信在阿里上市前，部分投資者會預留資金認購阿里，壓抑同業騰訊（0700）短期表現，故他建議待騰訊股價回落到320至330元才吸納。

[名人樓市論壇]

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