「赤柱股神」張程光：社會動盪或掀沽樓潮

雖然今年以來中美貿易戰「談談打打、打打談談」帶來不明朗因素，但美國聯儲局及中國人行均積極放水為經濟增長「托底」，故港股大致上亦處於上落市，記者近日再次訪問張程光請教港股投資心得（見另稿）及對樓市看法。張程光維持近年的一貫觀點，指自己不是「兩棲（股樓）動物」，向來只是炒股票，甚少投資地產，因此亦「從不建議別人買樓」，加上本港近日政局動盪，覺得目前買樓更不值博。

若前景不明 部分港人或沽樓移民

張程光認為，「若近日的動盪環境成為常態，不少港人家長便會安排子女離港讀書，子女的學業是最重要的，家長有條件的話，更會陪同子女一起出國以方便照顧，這樣的話，他們為何仍要保留本港住宅物業呢？雖然他們暫可保留該物業出租，但假如『睇落去睇唔到（香港）有（願）景』的話，最後決定帶同子女舉家移民，便沒有保留該物業的需要。若很多港人家長均抱着此心態的話，在市場上放售的樓盤就會增加，樓價便會下跌。」

有分析認為，隨着 《粵港澳大灣區發展規劃綱要》於2月出爐，香港及澳門兩個特別行政區及廣東省9個城市將打造成「9+2」的大灣區，當中包括金融中心、科技中心及旅遊中心，可望吸引全省、全國甚至海外優質人口流入，帶動港樓需求，這樣的話，即使近日政局動盪觸發部分港人移民沽樓，亦無礙本港樓價繼續上升。

中央加強打擊走資 北水更難買港樓

在內地經營電子廠多年、了解國情的張程光表示，雖然他也看好大灣區的前景，但內地居民、包括大灣區居民近年調動資金來港買樓愈來愈困難，指若有人希望「北水」繼續推高本港樓價並不符合現實。

「目前大灣區有很多有錢人可以來港買樓嗎？你若了解情况，便知道事實並非如此，中央近年加強打擊走資，大力打擊北京及上海的地下錢莊，故內地富豪現已不可能像過往一樣經地下錢莊把數百億、數千億元的資金從內地匯款至本港；而且本港銀行亦全面配合防洗黑錢的措施，例如若目前內地居民拿着500萬元現鈔到本港銀行開戶，銀行替其開戶前一定會嚴查資金來源。這樣的話，即使內地人可以來港開設銀行戶口，亦難以短時間內將大量資金配置於戶口內（編按：國家外匯管理局近年嚴格實施每人每年最多兌換5萬美元，即約39萬港元，並要求跨境匯款須詳細列明用途），本港住宅樓價動輒數百萬元，買家一般需要經銀行戶口轉帳支付樓價，故內地人現時來港買樓真的有很多限制，再加上近來本港持續有社會運動，事態如何發展難以準確預測，他們何不先等一等再買港樓呢？」

港股樓關連減弱 現買股勝買樓

將港股與港樓比較的話，張程光指出，在回歸以前本港股市的確曾由銀行股及地產股主導，故當時樓市及股市的關連性強，但過去20年已有不少中資企業來港上市，當中不少更是增長潛力優厚的科技股，故即使目前他不看好港樓，仍可以在港股找到投資機會，換言之，現時「買股勝買樓」。

張程光分析，除行業選擇較多外，投資港股亦具備流動性較高及交易成本較低的優勢。他解釋，住宅物業本身已屬於不動產，加上目前在本港購買住宅須繳付眾多稅項，包括3年內轉手便須繳付相等於樓價5%至15%的額外印花稅（SSD），故投資年期往往長達數年；而且歷史亦證明樓市不單有上升周期也有下跌周期，「在樓市低潮時業主想沽貨都難」，投資靈活性不及股票。

「若我買賣的是中國鐵塔（0788）等流動性高的股票，可以隨時買入或賣出市值1000萬元的股票，市場也有盤源承接；另外，我既可即日買賣，亦可『今日買、明日賣』，快上快落，按『T+2』結算機制，在沽貨後兩個交易日便可以收到錢。」

政府須爭取港人大灣區發展空間

另外，張程光指出，即使粵港澳大灣區的遠景可能很好，但港府也要為港人爭取在區內更大的發展空間，並且有實例證明港人可以從中受惠，此國策才會得到本港社會大多數人的認同，「目前一般港人對粵港灣大灣區的認知是它包括港澳兩個特區及9個廣東省城市，這只是地理上的認知，可以說很空泛，那麼我們香港人在大灣區如何生存呢？例如香港人是否可以取得其他大灣區城市的戶籍、開設銀行戶口、取得牌照做生意或打工幹活呢？其間賺到的人民幣又能否兌換回港元並拿回香港呢？這些都是很重要的問題，港府須清楚解答，而且要有一部分港人率先在大灣區發展的成功實例，才可以吸引更多港人加入」。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]