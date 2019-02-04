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MOUNT NICHOLSON 推最後兩洋房招標

【明報專訊】近日多家發展商推出豪宅盤貨尾單位發售，其中會德豐（0020）負責銷售、九倉（0004）、南豐合作發展的山頂MOUNT NICHOLSON，推出最後兩幢洋房招標；另中信泰富何文田KADOORIA及新地（0016）九龍站天璽，亦有單位於周日招標。

今次MOUNT NICHOLSON推出的洋房為一期12及20號屋，實用面積分別為7042及8093方呎，發展商昨上載銷售安排，有關單位將於下周四（25日）招標3小時。

KADOORIA天璽周日齊招標

此外，KADOORIA最新推出標售的單位為嘉道理道125號地下，單位實用1531方呎連542方呎花園，單位將連家俬出售，招標時間為周日（21日）上午9時至中午12時。

另外，新地推出招標的九龍站天璽單位，為實用1481方呎的天鑽璽86樓A室，實用面積1481方呎，4房間隔，單位同於周日（21日）上午11時至晚上8時招標，發展商提供提供180天及360天即供兩種付款，單位每月管理費12,188元，每實呎即約8.2元。

OMA OMA原價加推50伙

其他新盤方面，永泰地產（0369）屯門掃管笏OMA OMA昨加推5號價單，涉及50伙，實用276至458方呎，售價由406.4萬至598.4萬元，全數低於600萬元，實呎12,317至16,594元。

發展商一如早前一樣，未有提供特別折扣。

以是次加推的第2A座19樓D室為例，實用面積458方呎，售價598.4萬元，實呎13,066元，對比首張價單的同座18樓D室，售價同為598.4萬元，高層與低層單位售價相同，即以原價加推。

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