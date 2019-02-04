瑰麗府邸複式月租達160萬 貴絕全港

項目提供的戶型涵蓋開放式至3房戶，另設複式戶、平台特色戶，月租介乎5.7萬至160萬元。當中主打開放式戶，佔總數近一半，實用面積介乎474至657方呎，月租5.7萬至7.8萬元；1房戶的實用面積由797至1335方呎，月租8.9萬至18.2萬元。租金價錢已包括房間清潔費、管理費及其他雜費。此外，項目1房或以上戶型的房間均屬一梯一伙，部分房間更享私人升降機。

涉186伙 開放式月租5.7萬起

瑰麗府邸設4間複式戶，月租100萬至160萬元。其中64樓1室，實用面積4812方呎，採複式3房間隔。單位底層設有豪華飯廳，客廳附設私人酒吧，同層的工人套房亦享開揚海景；單位上層設3間套房及一個偏廳，連接主人套房的衣帽間，空間甚至媲美有「龍牀盤」之稱的菁雋實用128方呎開放式單位，房內設計亦盡顯奢華。項目同時提供多項獨特服務，包括一系列寵物友好的配套。

另外，陞域集團旗下酒店營理品牌Tang's Living Group宣布，旗下第15間酒店「簡悅酒店．尖沙咀」於今日正式營業。

簡悅酒店日租600元起

Tang's Living Group董事總經理鄭維政表示，酒店與新加坡酒店管理公司BUTLER合作。項目位於尖沙嘴彌敦道182號，提供51間酒店房間，面積由183至409方呎，日租600元起。資料顯示，「舖王」鄧成波及其孻仔鄧耀昇於今年2月透過永泰成有限公司向「麻將館大王」石鑑輝家族租用上址，月租115萬元，以樓面約2.2萬方呎計，呎租約52元。